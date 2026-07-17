Akcje czołowego, europejskiego producenta butelkomatów Tomra Systems (TOM.NO) rosną w piątek o prawie 15%, osiągając najwyższy poziom od drugiej połowy kwietnia.

Inwestorzy pozytywnie zareagowali na lepsze od oczekiwań wyniki za drugi kwartał oraz bardzo mocny wzrost segmentu Collection, odpowiedzialnego za automaty do zwrotu opakowań.

Na rynku polskim technologie TOMRA wykorzystuje m.in. Biedronka, a rocznie recyklomaty TOMRA na całym świecie zbierają ponad 50 miliardów pustych puszek i butelek.

Nowe systemy kaucyjne napędzają wzrost przychodów spółki

Przychody grupy wzrosły o 25% rok do roku do 405 mln euro, a skorygowany EBITA zwiększył się o 30% do 57 mln euro. Skorygowany zysk na akcję wzrósł z 0,08 do 0,10 euro, choć marża brutto spadła do 41,3% z 44,3% rok wcześniej ze względu na mniej korzystną strukturę sprzedaży. Bezsprzecznie najmocniejszym obszarem działalności pozostał segment Collection, którego przychody wzrosły aż o 45%. Wzrost był napędzany przez wdrażanie nowych systemów kaucyjnych w Polsce, Portugalii, Singapurze i Rumunii, co zwiększyło popyt na urządzenia firmy.

Dodatkowym impulsem jest kontrakt na dostawę około 1 200 automatów do dużej brytyjskiej sieci handlowej przed uruchomieniem systemu kaucyjnego w Wielkiej Brytanii w 2027 roku. Według Barclays brytyjski rynek może docelowo stworzyć zapotrzebowanie nawet na około 17 tys. urządzeń Tomry. Pozostałe segmenty pokazały mieszany obraz. Przychody działu Food wzrosły o 5%, natomiast sprzedaż w segmencie Recycling spadła o 11% z powodu słabszego popytu w Azji. Tomra podtrzymała prognozy na cały rok i oczekuje, że przychody segmentu Collection w drugiej połowie 2026 roku wyniosą 400-440 mln euro, wobec 454 mln euro w pierwszym półroczu.

Spółka prognozuje również 200-215 mln euro przychodów w segmencie Recycling oraz 340-360 mln euro w segmencie Food. Zarząd zwrócił jednak uwagę na ryzyko związane z napięciami handlowymi, cłami i możliwym odkładaniem inwestycji przez klientów. Około 15% przychodów grupy pochodzi z USA, a ponad 90% sprzedaży na tym rynku jest realizowane z dostaw z Europy, co zwiększa ekspozycję spółki na potencjalne taryfy celne. Mimo tych zagrożeń rynek skupił się przede wszystkim na silnym wzroście segmentu Collection i długoterminowym potencjale wynikającym z rozszerzania systemów kaucyjnych na kolejne kraje.

Wykres Tomra Systems (TOM.NO)

Akcje spółki notują dziś dwucyfrową zwyżkę, ale od wielu lat znajdują się w trendzie spadkowym. Do testu 200-sesyjnej średniej EMA200 (czerwona linia), symbolicznie oddzielającej trend wzrostowy od spadkowego walorowi brakuje jeszcze około 5%. Kluczowym poziomem dla byków możę okazać się nie tylko wybicie powyżej EMA200 przy 117 ale przekroczenie 38,2 zniesienia Fibonacciego ostatniego impulsu spadkowego przy 128. Istotne wsparcie stanowią okolice 109 (poziom dzisiejszego otwarcia) oraz 98 - 100 tj. poziomy sprzed dzisiejszej liuku cenowej.

Źródło; xStation5