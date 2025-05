Akcje Quantum Computing rosną o 36% po kwartalnych wynikach 📈

Akcje sp贸艂ki聽 z sektora oblicze艅 kwantowych i 'computer science' rosn膮 dzi艣 o 36% po tym jak firma przekroczy艂a oczekiwania co do zysku netto i zaraportowa艂a spory wzrost got贸wki w bilansie, 'zabezpieczaj膮c' sobie wi臋cej czasu potrzebnego na doj艣cie do pe艂nej i stabilnej rentowno艣ci.

Zysk na akcj臋 wyni贸s艂 11 cent贸w , pokonuj膮c konsensus zak艂adaj膮cy strat臋 7 cent贸w.

Przychody wynios艂y $39,000 , poni偶ej oczekiwa艅 ($100,000), ale to wzrost o 44,44% r/r .

艢rodki pieni臋偶ne i ekwiwalenty na koniec kwarta艂u: $166,4 mln , wzrost o $87,5 mln r/r .

艁膮czne aktywa sp贸艂ki: $242,5 mln .

Firma og艂osi艂a znacz膮cy post臋p operacyjny i finansowy w pierwszym kwartale.

Zako艅czono budow臋 zak艂adu Quantum Photonic Chip Foundry w Tempe, Arizona.

Obiekt ma zaspokaja膰 rosn膮cy popyt na fotoniczne chipy z cienkowarstwowego niobku litu (TFLN).聽Firma聽og艂osi艂a pi膮te zam贸wienie na nie.

Akcje QUBT.US wci膮偶 trac膮 50% wzgl臋dem maksim贸w z IV kw. 2024 roku, gdy euforia mia艂a miejsce w ca艂ym sektorze 'sp贸艂ek kwantowych' po komentarzach Google.

殴r贸d艂o: xStaion5