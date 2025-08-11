Akcje Rheinmetall tracą 4% wobec szans na rozejm w Ukrainie

Akcje czołowego, niemieckiego producenta uzbrojenia, w tym pocisków artyleryjskich 155 mm i pojazdów wojskowych Rheinmetall (RHM.DE) tracą dziś prawie 4% i przedłużają krótkoterminowy trend spadkowy, cofając się łącznie ok. 20% z historycznych szczytów na poziomie 1850 EUR za walor. Firma obronna przedstawiła ostatnio wyniki, które zawiodły rozdmuchane oczekiwania inwestorów, a wycena wg. konwencjonalnych wskaźników dla firm z sektora przemysłowego pozostaje ekstremalnie napięta, odzwierciedlając optymizm rynku wokół przyszłych kontraktów i portfela zamówień.

Perspektywa pokoju w Ukrainie i zawieszenia broni sprawia, że momentum 'wyparowuje' z akcji spółek obronnych i przenosi się do innych sektorów rynku, nawet jeśli szanse na rozejm pozostają mgliste. Prawdopodobnie Rosja będzie negocjowała wciąż z pozycji siły, żądając sporej części wschodniej Ukrainy. Europa planuje wspierać ukraińską niezależność w zakresie niepodległości i będzie 'bardziej niewygodna' w negocjacjach dla Rosji. Akcje Rheinmetall (interwał D1) Sam Rheinmetall pozostaje dla obronności w Europie kluczową firmą, ale przy bardzo wysokiej wycenie każda informacja o pokoju w Europie może bardzo zaważyć na nastrojach. Podobnie, nie jest pewne czy naprawdę inwestycje w przemysł ciężki i obronność okażą się trwałe, jeśli po potencjalnym 'pokoju' w Ukrainie, Rosja przestanie przejawiać 'eskalującą' postawę na nieokreśloną długość czasu. Cena akcji spadła poniżej 100 i 50 sesyjnych wykładniczych średnich, a EMA200 przy 1300 EUR za walor wskazuje na możliwe cofnięcie o kolejne ok. 15% w scenariuszu ekstrememum testu siły trendu, który trwa od zimy 2022 roku. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Źródło: xStation5

