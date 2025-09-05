Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (05.09.2025)

Za nami kluczowe dane z amerykańskiego rynku pracy oraz decyzja OPEC+ w sprawie produkcji ropy. Przed nami natomiast inne ważne wydarzenia, które mogą wpłynąć na rynki. Będzie to przede wszystkim inflacja CPI w USA. Poznamy również decyzję Europejskiego Banku Centralnego, a we Francji odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Apple ma również zaprezentować nowy model iPhone, co przykuje uwagę inwestorów do też ważnej spółki technologicznej. W tym tygodniu warto zwrócić szczególną uwagę na trzy rynki: EURUSD, FRA40 i US100.
EURUSD
Ten tydzień będzie kluczowy dla pary walutowej EUR/USD ze względu na dwa wydarzenia. Pierwszym z nich jest czwartkowy odczyt inflacji CPI w USA za sierpień. Analitycy spodziewają się wyższych wyników, co jest związane z cłami, które weszły w życie w zeszłym miesiącu. Pytanie brzmi, czy będzie to jedynie minimalny wzrost, czy na tyle znaczący, że na nowo rozbudzi dyskusję na temat wpływu ceł na inflację w dłuższym terminie. W czwartek poznamy również decyzję Europejskiego Banku Centralnego. W tym przypadku rynek nie spodziewa się zmian stóp procentowych. Nie możemy też zapominać o wpływie poniedziałkowego głosowania nad wotum zaufania we Francji, które również może oddziaływać na kurs europejskiej waluty.
FRA40
W poniedziałek 8 września odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu premiera Francois Bayrou. Głosowanie to jest de facto plebiscytem na temat przyszłorocznego budżetu, który zakłada znaczne cięcia wydatków. Rządząca koalicja nie ma większości w parlamencie, a skrajne ugrupowania prawicowe i lewicowe zapowiedziały już, że zagłosują przeciw. Analitycy przewidują upadek rządu, co może mieć poważne konsekwencje, a nawet obniżkę ratingu kredytowego Francji, jeśli krajowi nie uda się obniżyć ekstremalnie wysokiego deficytu. Z drugiej strony, premier Bayrou jest otwarty na negocjacje z opozycją, by uzyskać poparcie, choć warunkiem koniecznym jest redukcja deficytu. CAC 40 jest w tym roku jednym ze słabszych indeksów z głównych rynków w Europie.
US100
Obniżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych coraz bardziej się zbliża, co podbudowało nastroje na Wall Street. Dobre wyniki finansowe spółek napędzają wzrosty. Indeks S&P 500 (US500) osiągnął już historyczne szczyty, a Nasdaq 100 (US100) jest bardzo blisko pobicia swojego rekordu. Nadchodząca prezentacja nowego iPhone’a może być impulsem do wzrostów, które wyniosą indeks technologiczny na nowe rekordy. Ponadto, pod koniec ubiegłego tygodnia rynek pozytywnie zareagował na dobre wyniki spółki Broadcom, która ogłosiła również współpracę z OpenAI przy tworzeniu nowych chipów, co ma stanowić konkurencję dla Nvidii.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.