Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (05.09.2025)

Za nami kluczowe dane z amerykańskiego rynku pracy oraz decyzja OPEC+ w sprawie produkcji ropy. Przed nami natomiast inne ważne wydarzenia, które mogą wpłynąć na rynki. Będzie to przede wszystkim inflacja CPI w USA. Poznamy również decyzję Europejskiego Banku Centralnego, a we Francji odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Apple ma również zaprezentować nowy model iPhone, co przykuje uwagę inwestorów do też ważnej spółki technologicznej. W tym tygodniu warto zwrócić szczególną uwagę na trzy rynki: EURUSD, FRA40 i US100.

EURUSD

Ten tydzień będzie kluczowy dla pary walutowej EUR/USD ze względu na dwa wydarzenia. Pierwszym z nich jest czwartkowy odczyt inflacji CPI w USA za sierpień. Analitycy spodziewają się wyższych wyników, co jest związane z cłami, które weszły w życie w zeszłym miesiącu. Pytanie brzmi, czy będzie to jedynie minimalny wzrost, czy na tyle znaczący, że na nowo rozbudzi dyskusję na temat wpływu ceł na inflację w dłuższym terminie. W czwartek poznamy również decyzję Europejskiego Banku Centralnego. W tym przypadku rynek nie spodziewa się zmian stóp procentowych. Nie możemy też zapominać o wpływie poniedziałkowego głosowania nad wotum zaufania we Francji, które również może oddziaływać na kurs europejskiej waluty.

FRA40

W poniedziałek 8 września odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu premiera Francois Bayrou. Głosowanie to jest de facto plebiscytem na temat przyszłorocznego budżetu, który zakłada znaczne cięcia wydatków. Rządząca koalicja nie ma większości w parlamencie, a skrajne ugrupowania prawicowe i lewicowe zapowiedziały już, że zagłosują przeciw. Analitycy przewidują upadek rządu, co może mieć poważne konsekwencje, a nawet obniżkę ratingu kredytowego Francji, jeśli krajowi nie uda się obniżyć ekstremalnie wysokiego deficytu. Z drugiej strony, premier Bayrou jest otwarty na negocjacje z opozycją, by uzyskać poparcie, choć warunkiem koniecznym jest redukcja deficytu. CAC 40 jest w tym roku jednym ze słabszych indeksów z głównych rynków w Europie.

US100

Obniżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych coraz bardziej się zbliża, co podbudowało nastroje na Wall Street. Dobre wyniki finansowe spółek napędzają wzrosty. Indeks S&P 500 (US500) osiągnął już historyczne szczyty, a Nasdaq 100 (US100) jest bardzo blisko pobicia swojego rekordu. Nadchodząca prezentacja nowego iPhone’a może być impulsem do wzrostów, które wyniosą indeks technologiczny na nowe rekordy. Ponadto, pod koniec ubiegłego tygodnia rynek pozytywnie zareagował na dobre wyniki spółki Broadcom, która ogłosiła również współpracę z OpenAI przy tworzeniu nowych chipów, co ma stanowić konkurencję dla Nvidii.