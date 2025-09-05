Podsumowanie dnia: Spowolnienie na rynku pracy przesądza o obniżce Fed we wrześniu 💲

- Wall Street kończy sesję spadkami. S&P 500 i Dow Jones tracą po 0,55%, Nasdaq tanieje o 0,3%. Spadki wynikają przede wszystkim z recesyjnych obaw po słabych danych z rynku pracy USA.
- Dzisiejsza publikacja NFP z rynku pracy okazał się znacznie słabsza od oczekiwań. Wzrost zatrudnienia w sierpniu wyniósł zaledwie +22k wobec oczekiwań na poziomie +75k oraz +79k w lipcu.
- Po publikacji dolar amerykański USD znacznie osłabił i traci obecnie 0,65% na interwale dziennym. EURUSD zyskuje natomiast -0,75%. Rynek zaczął również oczekiwać pełnej obniżki o 25pb. na posiedzeniu Fed we wrześniu oraz kolejnych cięć w październiku oraz grudniu.
- Dodatkowo dane za poprzednie dwa miesiące zostały skorygowane w dół, licząc sumarycznie. Czerwiec do -13 tys. (z +14 tys.), a lipiec do +79 tys. (z +73 tys.). Zatrudnienie w czerwcu i lipcu było o 21 tys. niższe, niż wcześniej podawano.
- Podobnie słabe dane nadeszły z rynku pracy Kanady, wpływając na przecenę CAD. Z drugiej strony bardzo dobrze radzi sobie dzisiaj frank szwajcarski oraz dolar nowozelandzki.
- Złoto zyskało prawie 1,4% dziś, osiągając poziom 3600 USD za uncję po raz pierwszy w historii.
- Ropa naftowa spadła o około 2,5%, sięgając najniższych poziomów od dwóch tygodni, pod wpływem nacisków Arabii Saudyjskiej na zwiększenie podaży na niedzielnym spotkaniu OPEC+ oraz wcześniej wspomniane obawy recesyjne.
- Broadcom poinformował o wzroście przychodów o 22% r/r do 16 mld USD i wzroście segmentu AI o 63% (5,2 mld USD), a także otrzymał kontrakt AI na 10 mld USD od OpenAI, co przełożyło się na wzrost kursu akcji o nawet 14%.
- Komisja Europejska nałożyła na Alphabet (GOOGL.US) karę 2,95 mld EUR za praktyki antykonkurencyjne; Google zapowiedział odwołanie od tego wyroku.
- Europa i GPW dziś pod kreską; na polskim rynku energetycznym pojawiły się pozytywne nastroje związane z projektem zamrożenia cen energii na IV kwartał 2025 oraz wprowadzeniem bonu ciepłowniczego dla gospodarstw.
- Rynek kryptowalut wykazuje umiarkowany optymizm. Bitcoin rośnie dzisiaj o 0,2%. Ethereum traci jednak blisko 0,7%.
