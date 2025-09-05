Braze zyskuje 12% po optymistycznych prognozach finansowych 📌

Braze (BRZE.US) zyskiwał przed sesją nawet 19% po wyraźnym pobiciu wyników w II kw. roku fiskalnego i mocniejszej od oczekiwań prognozie na III kw. Jednak w trakcie sesji wzrosty zostały zredukowane do 12%. Zarząd podkreślał wsparcie ze strony personalizacji opartej na AI oraz trendu danych first-party. Spółka zaskoczyła również w obszarze odnowień umów i lepszej konwersji znacznych kontraktów.

Podsumowanie finansowe (kluczowe metryki)

Q2 przychody: 180,1 mln USD vs 171,7 mln USD szac. (+8,4 mln beat)

Q2 skorygowany EPS: 0,15 USD vs 0,03 USD szac. (+0,12 USD beat)

Q2 strata netto: 27,9 mln USD

Skorygowana marża brutto: 69,3% (vs 69,7% szac.)

Wytyczne Q3 (przychody): 183,5–184,5 mln USD (vs 180,3 mln USD kons.; o ~3,2–4,2 mln wyżej)

Wytyczne Q3 (skorygowany EPS): 0,06–0,07 USD (vs 0,02 USD kons.)

Wytyczne FY26 (przychody): 717–720 mln USD (podniesione z 702–706 mln; vs 704,4 mln kons.)

Wytyczne FY26 (skorygowany EPS): 0,41–0,42 USD (podniesione z 0,15–0,18 USD; vs 0,17 USD kons.)

Pozycja do obserwacji to miks rentowności — marża brutto spadła r/r i była nieco poniżej konsensusu — lecz realizacja operacyjna zdawała się to kompensować, a spadek wskaźnika retencji przychodów netto (NRR) opisano jako łagodzący się w trakcie kwartału. Całościowo publikacja sugeruje, że Braze radzi sobie w mieszanym otoczeniu makro, utrzymując charakterystykę wzrostu subskrypcji rzędu kilkunastu procent.

Co jednak ważne, podniesione zostały wytyczne na Q3 i FY26 sugerując trwały popyt na ze strony klientów na AI i personalizację na danych first-party.