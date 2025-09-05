Braze zyskuje 12% po optymistycznych prognozach finansowych 📌

Braze (BRZE.US) zyskiwał przed sesją nawet 19% po wyraźnym pobiciu wyników w II kw. roku fiskalnego i mocniejszej od oczekiwań prognozie na III kw. Jednak w trakcie sesji wzrosty zostały zredukowane do 12%. Zarząd podkreślał wsparcie ze strony personalizacji opartej na AI oraz trendu danych first-party. Spółka zaskoczyła również w obszarze odnowień umów i lepszej konwersji znacznych kontraktów.
Podsumowanie finansowe (kluczowe metryki)
- Q2 przychody: 180,1 mln USD vs 171,7 mln USD szac. (+8,4 mln beat)
- Q2 skorygowany EPS: 0,15 USD vs 0,03 USD szac. (+0,12 USD beat)
- Q2 strata netto: 27,9 mln USD
- Skorygowana marża brutto: 69,3% (vs 69,7% szac.)
- Wytyczne Q3 (przychody): 183,5–184,5 mln USD (vs 180,3 mln USD kons.; o ~3,2–4,2 mln wyżej)
- Wytyczne Q3 (skorygowany EPS): 0,06–0,07 USD (vs 0,02 USD kons.)
- Wytyczne FY26 (przychody): 717–720 mln USD (podniesione z 702–706 mln; vs 704,4 mln kons.)
- Wytyczne FY26 (skorygowany EPS): 0,41–0,42 USD (podniesione z 0,15–0,18 USD; vs 0,17 USD kons.)
Pozycja do obserwacji to miks rentowności — marża brutto spadła r/r i była nieco poniżej konsensusu — lecz realizacja operacyjna zdawała się to kompensować, a spadek wskaźnika retencji przychodów netto (NRR) opisano jako łagodzący się w trakcie kwartału. Całościowo publikacja sugeruje, że Braze radzi sobie w mieszanym otoczeniu makro, utrzymując charakterystykę wzrostu subskrypcji rzędu kilkunastu procent.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Co jednak ważne, podniesione zostały wytyczne na Q3 i FY26 sugerując trwały popyt na ze strony klientów na AI i personalizację na danych first-party.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.