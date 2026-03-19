Akcje Ryanair najniżej od 5 miesięcy📉Czarne chmury nad sektorem lotniczym?

Akcje Ryanair (RYAAY.US) spadły do najniższego poziomu od października 2025, choć spółka pozostaje jednym z najefektywniej zarządzanych przewoźników w Europie. Najnowsze informacje wskazują, że spółka wchodzi w kolejny etap wzrostu, choć w otoczeniu rosnących kosztów regulacyjnych i niepewności operacyjnej. Z drugiej strony wzrost cen paliwa lotniczego w dłuższym terminie może odbić się na marżach i nie jest pewne jak będzie wyglądał popyt na wakacyjne loty w kontekście napięć na Bliskim Wschodzie - to tego dziś rynek obawia się najbardziej. Michael O’Leary (CEO Ryanair) przekazał jednak, że utrzymanie zamknięcia cieśniny Ormuz niemal automatycznie przełoży się na wyższe ceny biletów. Jednocześnie ocenił, że konflikt może nie potrwać długo, a ryzyko poważnych zakłóceń operacyjnych - w tym odwołań lotów pozostaje ograniczone.
Informacje ze spółki
Ryanair oczekuje certyfikacji samolotu Boeing 737 MAX 10 w trzecim kwartale roku, a dostawy mają rozpocząć się zgodnie z planem na początku przyszłego roku. Terminowość dostaw jest kluczowa dla realizacji planów zwiększania przepustowości i dalszej ekspansji siatki połączeń.
Spółka planuje wzrost liczby pasażerów z 207 mln do około 215 mln w kolejnym roku finansowym, przy jednoczesnym umiarkowanym wzroście cen biletów. Oznacza to kontynuację strategii wzrostu wolumenowego przy zachowaniu kontroli cenowej.
Ryanair ograniczy operacje w porcie Bruksela-Charleroi o około 10% w związku z nowym podatkiem pasażerskim, co przełoży się na redukcję ok. 1,1 mln miejsc rocznie. Decyzja pokazuje wysoką wrażliwość modelu biznesowego na regulacje i zdolność do szybkiej realokacji podaży.
Spółka zrezygnowała z instalacji internetu satelitarnego Starlink na pokładach, wskazując na negatywny wpływ na zużycie paliwa i brak uzasadnienia ekonomicznego przy krótkich trasach. To kolejny przykład konsekwentnego podejścia do optymalizacji kosztów operacyjnych.
Kluczowym czynnikiem ryzyka pozostaje tempo dostaw nowych samolotów oraz potencjalne opóźnienia certyfikacyjne Boeinga. Jednocześnie utrzymanie przewagi kosztowej i dyscypliny inwestycyjnej pozostaje fundamentem tezy inwestycyjnej dla spółki.
Wycena Ryanair wydaje się relatywnie atrakcyjna - wskaźnik c/z na poziomie ok. 12 oraz niski PEG (ok. 0,3) sugerują niedoszacowanie względem potencjału wzrostu. Evercore ISI podniosło rekomendację do „outperform” i cenę docelową do 80 USD po ok. 15% korekcie kursu od styczniowych szczytów. Bernstein również podniósł ostatnio wycenę do 71 USD, wskazując na stabilny wzrost operacyjny, w tym 1,1% wzrost przychodów na tzw. pasażerokilometr (RASK) w ostatnich wynikach kwartalnych. Mimo to konflikt na Bliskim Wschodzie, który podnosi ceny paliwa lotniczego (co znajdzie odbicie w marżach i prawdopodobnie - cenach biletów) oraz niepewna koniunktura w świetle wzrostów cen i niepokojów geopolitycznych ciążą walorom spółek z ekspozycją na sektor lotniczy.
Spółka pozostaje w dobrej kondycji finansowej, z około 1 mld euro gotówki netto oraz dodatnią pozycją gotówkową względem zadłużenia. Wysoka jakość bilansu i silna generacja gotówki przekładają się na elastyczność w finansowaniu inwestycji oraz potencjalne zwroty dla akcjonariuszy. Rentowność operacyjna Ryanaira wyróżnia się na tle branży, co potwierdza m.in. około 26% zwrotu na kapitale własnym. Model ultra low-cost wciąż pozwala utrzymywać jej pewną przewagę kosztową - także w środowisku podwyższonych cen paliwa.
Źródło: xStation5
Jak duży jest problem z paliwem lotniczym?
CEO Lufthansy podkreśla bardzo niskie marże w branży, wskazując na około 10 euro zysku na pasażera. Oznacza to, że linie lotnicze mają bardzo ograniczoną zdolność do absorbowania wzrostu kosztów paliwa bez przerzucania ich na klientów.
IATA zaznacza, że obecna sytuacja nie ma „zwycięzców” i wpływa globalnie na cały sektor. Mimo utrzymującego się silnego popytu, rosnące koszty paliwa mogą zmusić przewoźników do ograniczania podaży miejsc. Organizacja ostrzega, że konflikt USA/Izrael z Iranem ujawnił istotne słabości w łańcuchach dostaw paliwa lotniczego; wskazuje, że wojna może doprowadzić do poważnych niedoborów jet fuel i zakłóceń w ruchu lotniczym.
Duże linie amerykańskie (Delta, American, United) wskazują, że na razie są w stanie kompensować wyższe koszty dzięki rekordowemu popytowi i sprzedaży biletów. Część pasażerów przyspiesza zakupy, próbując zabezpieczyć niższe ceny przed dalszymi podwyżkami.
Pierwsze podwyżki cen biletów już się materializują na rynku globalnym. Przewoźnicy tacy jak Air New Zealand, SAS, Qantas czy Air Transat wprowadzają wyższe taryfy i dopłaty paliwowe, co potwierdza, że presja kosztowa zaczyna być bezpośrednio przenoszona na klientów.
Europa wydaje się szczególnie narażona na dłuższe zakłócenia dostaw paliwa lotniczego. Około 25–30% paliwa lotniczego pochodzi z regionu Zatoki Perskiej, a zapasy wystarczają jedynie na około miesiąc standardowego zapotrzebowania.
Również Azja znajduje się pod presją, co ogranicza możliwości dywersyfikacji dostaw. Około 84% ropy przepływającej przez Ormuz trafia do krajów azjatyckich, głównie Indii i Chin, co zmniejsza ich zdolność do kompensowania niedoborów w innych regionach. Linie lotnicze już teraz zużywają więcej paliwa ze względu na konieczność omijania stref konfliktów.
Wojny w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie wymuszają dłuższe trasy lotów, co podnosi koszty operacyjne i zwiększa zużycie paliwa. IATA podkreśla, że sektor lotniczy jest szczególnie wrażliwy, ponieważ paliwo lotnicze nie ma realnych substytutów w krótkim terminie. W przeciwieństwie do innych branż, linie lotnicze mają bardzo ograniczone możliwości dostosowania się do szoków podażowych.
Organizacja apeluje o pilne działania systemowe. Wśród rekomendacji znajdują się strategiczne rezerwy paliwa, dywersyfikacja źródeł dostaw oraz ściślejsza współpraca między rządami, liniami lotniczymi i rafineriami. Eksperci branżowi wskazują, że uszkodzenia rafinerii na Bliskim Wschodzie mogą istotnie pogłębić problem.
W przypadku wyczerpania zapasów paliwa na lotniskach i u przewoźników, linie mogą być zmuszone do ograniczania operacji i odwoływania lotów. Potencjalne niedobory paliwa lotniczego bezpośrednio uderzą w pasażerów. Szczególnie zagrożone są podróże w okresie świątecznym, loty czarterowe oraz transport specjalistyczny, w tym międzynarodowe loty medyczne.
Jak widać, istnieją istotne fundamentalne powody spadków akcji Ryanair. Z drugiej strony ewentualna deeskalacja konfliktu mogłaby szybko poprawić sentyment i stworzyć warunki do odbicia kursu spółki. Jej prezes oczekuje raczej korzystnego wpływu na wyniki Ryanair w krótkim terminie.
