Akcje Ryanair najniżej od 5 miesięcy📉Czarne chmury nad sektorem lotniczym?

Akcje Ryanair (RYAAY.US) spadły do najniższego poziomu od października 2025, choć spółka pozostaje jednym z najefektywniej zarządzanych przewoźników w Europie. Najnowsze informacje wskazują, że spółka wchodzi w kolejny etap wzrostu, choć w otoczeniu rosnących kosztów regulacyjnych i niepewności operacyjnej. Z drugiej strony wzrost cen paliwa lotniczego w dłuższym terminie może odbić się na marżach i nie jest pewne jak będzie wyglądał popyt na wakacyjne loty w kontekście napięć na Bliskim Wschodzie - to tego dziś rynek obawia się najbardziej. Michael O’Leary (CEO Ryanair) przekazał jednak, że utrzymanie zamknięcia cieśniny Ormuz niemal automatycznie przełoży się na wyższe ceny biletów. Jednocześnie ocenił, że konflikt może nie potrwać długo, a ryzyko poważnych zakłóceń operacyjnych - w tym odwołań lotów pozostaje ograniczone.

Informacje ze spółki

Ryanair oczekuje certyfikacji samolotu Boeing 737 MAX 10 w trzecim kwartale roku, a dostawy mają rozpocząć się zgodnie z planem na początku przyszłego roku. Terminowość dostaw jest kluczowa dla realizacji planów zwiększania przepustowości i dalszej ekspansji siatki połączeń.

Spółka planuje wzrost liczby pasażerów z 207 mln do około 215 mln w kolejnym roku finansowym, przy jednoczesnym umiarkowanym wzroście cen biletów. Oznacza to kontynuację strategii wzrostu wolumenowego przy zachowaniu kontroli cenowej.

Ryanair ograniczy operacje w porcie Bruksela-Charleroi o około 10% w związku z nowym podatkiem pasażerskim, co przełoży się na redukcję ok. 1,1 mln miejsc rocznie. Decyzja pokazuje wysoką wrażliwość modelu biznesowego na regulacje i zdolność do szybkiej realokacji podaży.

Spółka zrezygnowała z instalacji internetu satelitarnego Starlink na pokładach, wskazując na negatywny wpływ na zużycie paliwa i brak uzasadnienia ekonomicznego przy krótkich trasach. To kolejny przykład konsekwentnego podejścia do optymalizacji kosztów operacyjnych.

Kluczowym czynnikiem ryzyka pozostaje tempo dostaw nowych samolotów oraz potencjalne opóźnienia certyfikacyjne Boeinga. Jednocześnie utrzymanie przewagi kosztowej i dyscypliny inwestycyjnej pozostaje fundamentem tezy inwestycyjnej dla spółki.

Wycena Ryanair wydaje się relatywnie atrakcyjna - wskaźnik c/z na poziomie ok. 12 oraz niski PEG (ok. 0,3) sugerują niedoszacowanie względem potencjału wzrostu. Evercore ISI podniosło rekomendację do „outperform” i cenę docelową do 80 USD po ok. 15% korekcie kursu od styczniowych szczytów. Bernstein również podniósł ostatnio wycenę do 71 USD, wskazując na stabilny wzrost operacyjny, w tym 1,1% wzrost przychodów na tzw. pasażerokilometr (RASK) w ostatnich wynikach kwartalnych. Mimo to konflikt na Bliskim Wschodzie, który podnosi ceny paliwa lotniczego (co znajdzie odbicie w marżach i prawdopodobnie - cenach biletów) oraz niepewna koniunktura w świetle wzrostów cen i niepokojów geopolitycznych ciążą walorom spółek z ekspozycją na sektor lotniczy.

Spółka pozostaje w dobrej kondycji finansowej, z około 1 mld euro gotówki netto oraz dodatnią pozycją gotówkową względem zadłużenia. Wysoka jakość bilansu i silna generacja gotówki przekładają się na elastyczność w finansowaniu inwestycji oraz potencjalne zwroty dla akcjonariuszy. Rentowność operacyjna Ryanaira wyróżnia się na tle branży, co potwierdza m.in. około 26% zwrotu na kapitale własnym. Model ultra low-cost wciąż pozwala utrzymywać jej pewną przewagę kosztową - także w środowisku podwyższonych cen paliwa.

