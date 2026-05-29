Gamma squeeze napędza S&P 500 📈 Kapitał wróci do niedowartościowanych sektorów?

Gamma pozostaje jednym z najważniejszych czynników napędzających obecne wzrosty na Wall Street, jednak jednocześnie może stać się źródłem podwyższonej zmienności i potencjalnej korekty. Według Charliego McElligotta z Nomury ostatnie odbicie rynku nie było wyłącznie efektem poprawy nastrojów inwestorów czy fundamentów gospodarczych. Istotną rolę odegrał tzw. gamma squeeze, czyli sytuacja, w której silny popyt na opcje call zmusza animatorów rynku do kupowania akcji w celu zabezpieczenia swoich pozycji. Mechanizm ten tworzy dodatkowy popyt na akcje, co jeszcze bardziej wzmacnia wzrosty cen.

Od końca marca efekt ten był szczególnie widoczny w sektorze technologicznym. Indeks S&P 500 wzrósł o blisko 16%, Nasdaq o ponad 24%, a indeks półprzewodników PHLX Semiconductor Index zyskał ponad 70%. Wzrosty napędzały przede wszystkim spółki związane z AI i półprzewodnikami, takie jak Micron czy Intel, a podobne zjawisko było widoczne również poza USA, m.in. na rynku południowokoreańskim, gdzie rajd koncentrował się wokół zaledwie kilku największych firm. Kluczowe znaczenie miało także agresywne pozycjonowanie inwestorów. Wzrosty były wzmacniane przez wykorzystanie dźwigni finansowej poprzez opcje, ETF-y oraz strategie funduszy hedgingowych. Jednocześnie wielu inwestorów instytucjonalnych utrzymywało krótkie pozycje w spółkach cyklicznych i value stocks, koncentrując kapitał w technologii. To sprawiło, że rynek stał się wyjątkowo wrażliwy na zmianę narracji.

Paradoksalnie potencjalnie pozytywne wydarzenie, takie jak trwałe porozumienie między USA a Iranem i zmniejszenie napięć wokół Cieśniny Ormuz, mogłoby uruchomić proces odwrotny do oczekiwań większości inwestorów. Według Nomury taki scenariusz mógłby osłabić dolara i obniżyć rentowności obligacji, jednocześnie poprawiając perspektywy dla sektorów bardziej zależnych od kondycji gospodarki, takich jak ochrona zdrowia, dobra konsumpcyjne czy spółki value. W efekcie inwestorzy mogliby zacząć przenosić kapitał z rozgrzanych spółek technologicznych do zaniedbanych segmentów rynku. Taka rotacja sektorowa mogłaby stać się katalizatorem wygaszenia obecnego gamma squeeze. Ponieważ technologie mają obecnie największy udział w indeksach, sprzedaż części pozycji w Big Tech w celu finansowania zakupów w innych sektorach mogłaby wywrzeć presję na S&P 500 i Nasdaq, nawet jeśli ogólny sentyment rynkowy pozostałby pozytywny.

Dodatkowym czynnikiem ryzyka pozostaje wysoki poziom krótkich pozycji. Analitycy Goldman Sachs wskazują, że mediana spółek z indeksu S&P 500 ma short interest odpowiadający około 3% kapitalizacji rynkowej, co jest najwyższym poziomem od 2011 roku. W przypadku poprawy nastrojów może to prowadzić do short squeeze w dotychczas pomijanych sektorach, wzmacniając rotację kapitału poza technologię. Z perspektywy rynku opcji kluczowym sygnałem ostrzegawczym będzie spadek popytu na opcje call na największe spółki technologiczne i producentów półprzewodników. Dopóki inwestorzy utrzymują agresywne pozycjonowanie wzrostowe, gamma wspiera trend wzrostowy. Jednak osłabienie tego popytu mogłoby oznaczać, że mechanizm, który przez ostatnie miesiące napędzał hossę, zaczyna działać coraz słabiej, zwiększając ryzyko gwałtowniejszej korekty.

