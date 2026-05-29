EU50 blisko szczytów: szeroki wzrost i buybacki wspierają europejskie akcje 🔎

EU50 notuje dziś umiarkowanie pozytywną sesję — indeks zyskuje 0,4% intraday, a obraz rynku pozostaje konstruktywny. Na dziennym plusie znajduje się obecnie 71% spółek, a udział spółek powyżej SMA50 i SMA200 wynosi po 60%, co sugeruje, że wzrost jest rozłożony na wiele spółek. Indeks pozostaje jedynie 1,5% poniżej ATH, przy stopach zwrotu +1,0% w 7 dni, +3,4% w miesiąc oraz +5,0% YTD.

Sektory: materiały, finanse i przemysł wspierają indeks

Dzisiejszy ruch w największym stopniu wspierają Materials, Financials, Communications, Technology oraz Industrials. Najmocniej wypadają Materials, które rosną o 0,8%, przy dobrym zachowaniu Saint-Gobain (+1,83%) i BASF (+1,28%). Po stronie finansów pozytywnie wyróżniają się UniCredit (+1,52%), BNP Paribas (+1,41%) i BBVA (+1,34%), choć sektor nie jest jednolity — Deutsche Bank (-2,29%) jest dziś najsłabszym komponentem w zestawieniu dziennych moverów. W przemysłówce dobrze radzi sobie Airbus (+1,95%) i Safran (+1,38%), podczas gdy presję na indeks wywierają m.in. Bayer (-1,77%), Siemens Energy (-1,69%) oraz Anheuser-Busch InBev (-0,90%).



Buybacki jako dodatkowe paliwo dla europejskich akcji

Dodatkowym wsparciem dla europejskiego rynku pozostaje temat rekordowych skupów akcji własnych. Według Barclays, spółki ze Stoxx 600 odkupiły w kwietniu akcje za około 18 mld EUR, czyli blisko cyklicznych szczytów i wyraźnie powyżej sezonowych średnich. Barclays wskazuje także, że prawie 80% programów buybacków zaplanowanych na 2026 rok pozostaje jeszcze niewykonane, co może zapewniać dalsze techniczne wsparcie popytowe dla europejskich akcji w kolejnych miesiącach.

Ogłoszone buybacki

Siemens ogłosił program skupu akcji własnych o wartości 6 mld EUR .

Shell zadeklarował program buybacków o wartości 3 mld USD .

Eni zapowiedziało skup akcji własnych o wartości 1,5 mld EUR .

ING ogłosił program buybacków o wartości 1 mld EUR .

Deutsche Bank został wskazany przez Barclays jako jedna ze spółek z dużą pozostałą wartością buybacków do wykonania względem kapitalizacji przed końcem sierpnia.

Tenaris, Quilter, Bridgepoint, BAT, Serco i Royal Unibrew również zostały wymienione jako spółki z relatywnie dużymi pozostałymi buybackami do realizacji.

Dzisiejszy obraz EU50 pozostaje pozytywny, ale bardziej selektywny niż euforyczny. Jednocześnie wycena indeksu, z P/E TTM na poziomie 18,7, pozostaje relatywnie niska w porównaniu do wycen amerykańskich indeksów.