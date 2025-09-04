Akcje Salesforce tracą prawie 6% po wynikach 📉Prognozy zawiodły

Amerykański gigant usługowy Salesforce (CRM.US) traci dziś prawie 6% po rozczarowujących prognozach. Kurs spółki ucierpiał po tym, jak firma przedstawiła niższe od oczekiwań prognozy przychodów.
- Akcje Salesforce spadają w tym roku blisko 27% od początku 2025 roku. To czyni je najsłabszymi wśród spółek technologicznych o dużej kapitalizacji w tym roku. Mimo słabej kondycji na giełdzie, w drugim kwartale przychody wzrosły o 10% r/r do 10,24 mld USD, co przewyższyło oczekiwania Wall Street.
- Zysk na akcję również okazał się lepszy od prognoz, potwierdzając solidną efektywność operacyjną. Na trzeci kwartał Salesforce prognozuje przychody na poziomie 10,24–10,29 mld USD, co okazało się jednak nieco poniżej analityków wynoszącego 10,29 mld USD.
- Inwestorzy obawiają się, że sztuczna inteligencja może ograniczyć popyt na tradycyjne oprogramowanie, co rodzi niepewność dla dostawców usług SaaS. Salesforce podkreśla swoje duże inwestycje w AI, ale na tym etapie nie korzysta z rynkowej hossy w takim stopniu jak konkurenci skoncentrowani na infrastrukturze.
- Spółka zawarła 12 500 kontraktów na Agentforce, w tym 6 000 płatnych umów, przy czym 40% nowych rezerwacji pochodziło od dotychczasowych klientów. Prezes Marc Benioff zbagatelizował obawy związane z AI, nazywając je „nonsensem” i wskazując na trwającą „wielką transformację” w branży oprogramowania.
- Salesforce utrzymał prognozę rocznych przychodów, co może być sygnałem spowolnienia wzrostu organicznego spółki, ale podniósł prognozę zysku, obecnie zakładając 11,33–11,37 USD skorygowanego EPS przy przychodach na poziomie 41,1–41,3 mld USD w 2025 roku.
Notowania Salesforce (interwał D1)
Źródło: xStation5
