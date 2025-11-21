MicroStrategy w tarapatach? Akcje notują przecenę o 67% od szczytów ✂

Uprzywilejowane akcje MicroStrategy straciły blisko 7,0% oraz 13,5% w tym miesiącu wraz z pogorszeniem się sentymentu na rynku kryptowalut. W efekcie spadki akcji uprzywilejowanych rodzą pytania o zdolność spółki do dalszego finansowania zakupów Bitcoina i pokrywania zobowiązań dywidendowych wypłacanych w gotówce.
Premia spółki, ktora historycznie pozwalała Strategy (MSTR.US) pozyskiwać kapitał taniej niż zakupy Bitcoina spada równomiernie od połowy 2025 roku (mNAV = EV/BTC holding)
Wskaźnik mNAV Basic (mcap / BTC holding) spadł poniżej 1, co oznacza że łączna kapitalizacja spółki jest obecnie mniejsza od posiadanych Bitcoinów w cenie bieżącej. JPMorgan ostrzegł także, że MicroStrategy może zostać usunięte z głównych indeksów MSCI, co mogłoby wywołać odpływy rzędu 2,8–8,8 mld USD.
Akcje MSTR spadły 10% w tym tygodniu, 55% w ciągu sześciu miesięcy i 60% rok do roku, znacznie mocniej niż sam Bitcoin, który stracił 32% od szczytów. Kurs znajduje się blisko 52-tygodniowych minimów, przy bardzo wysokiej zmienności. Spółka kontynuuje pozyskiwanie kapitału poprzez nowe emisje akcji uprzywilejowanych, jednak rosnące koszty finansowania i ryzyko usunięcia z indeksów pozostają kluczowymi czynnikami ryzyka dla inwestorów. W krótkim terminie najważniejsze wydaje się zatrzymanie spadków na Bitcoinie. Strategy nie jest jednak zagrożone płynnością, gdyż najbliższe zobowiązania z tytułu emisji długu zapadają dopiero w 2027 roku (mała część) oraz w latach kolejnych.
