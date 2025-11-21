Puls GPW: Czerwony koniec tygodnia

– Sejm przyjął ustawę obniżającą podatek od miedzi i srebra od 2026 r., co może przynieść branży korzyści rzędu 500–750 mln zł rocznie, choć ryzyka makroekonomiczne w Europie wciąż ograniczają optymizm inwestorów.

– Sejm przyjął ustawę obniżającą podatek od miedzi i srebra od 2026 r., co może przynieść branży korzyści rzędu 500–750 mln zł rocznie, choć ryzyka makroekonomiczne w Europie wciąż ograniczają optymizm inwestorów.

– Sejm przyjął ustawę obniżającą podatek od miedzi i srebra od 2026 r., co może przynieść branży korzyści rzędu 500–750 mln zł rocznie, choć ryzyka makroekonomiczne w Europie wciąż ograniczają optymizm inwestorów.

– Sejm przyjął ustawę obniżającą podatek od miedzi i srebra od 2026 r., co może przynieść branży korzyści rzędu 500–750 mln zł rocznie, choć ryzyka makroekonomiczne w Europie wciąż ograniczają optymizm inwestorów.

– Sejm przyjął ustawę obniżającą podatek od miedzi i srebra od 2026 r., co może przynieść branży korzyści rzędu 500–750 mln zł rocznie, choć ryzyka makroekonomiczne w Europie wciąż ograniczają optymizm inwestorów.

– Sejm przyjął ustawę obniżającą podatek od miedzi i srebra od 2026 r., co może przynieść branży korzyści rzędu 500–750 mln zł rocznie, choć ryzyka makroekonomiczne w Europie wciąż ograniczają optymizm inwestorów.

Koniec tygodnia nie sprzyja polskiemu parkietowi, a na warszawskiej giełdzie widać wyraźne pogłębienie korekty z ostatnich dni. Na godzine 12:30 indeks WIG20 traci niemal 2 procent, spadając do około 2 900 punktów, co stanowi najniższy poziom w tym tygodniu. Spadki obejmują także pozostałe główne indeksy. WIG obniża się o 1,8 procent, mWIG40 spada o 1,7 procent, a sWIG80 notuje przecenę na poziomie 1,7 procent.

Największe spadki obserwowane są w przypadku dużych spółek. KGHM Polska Miedź S.A. traci 2,9 procent, PKN Orlen S.A. ponad 3 procent, a Cognor Holding odnotowuje aż 22 procent spadku, stając się jedną z najsłabszych spółek na szerokim rynku.

W tym samym czasie pojawiają się pozytywne sygnały dla sektora wydobywczego. Sejm przyjął ustawę obniżającą podatek od miedzi i srebra, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. Współczynnik wykorzystywany do wyliczania podatku zmniejszy się z 0,85 do 0,74 w 2026 roku, a w latach 2027–2028 spadnie do 0,68. Od 2029 roku przedsiębiorstwa będą mogły odliczać 40 procent kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych, maksymalnie do 30 procent podatku. Szacuje się, że w efekcie spółki wydobywcze zyskają około 500 milionów złotych w 2026 roku oraz 750 milionów złotych rocznie w latach 2027–2028. Koszt dla budżetu w ciągu dekady ma wynieść około 10 miliardów złotych.

Na tle krajowych spadków sytuacja makroekonomiczna w Europie jest mieszana. Wskaźniki PMI dla strefy euro pokazują, że przemysł pozostaje pod presją, podczas gdy sektor usług utrzymuje dobrą kondycję. To zróżnicowanie może wpływać na nastroje inwestorów i wprowadzać dodatkową ostrożność wobec spółek surowcowych takich jak KGHM.

Pomimo dzisiejszych spadków na GPW sektor wydobywczy może liczyć na długoterminowe korzyści wynikające z obniżki podatku, choć jednocześnie ryzyka makroekonomiczne w Europie wciąż utrzymują inwestorów w rezerwie.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG20 na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Dzisiejsze notowania kontraktów na indeks WIG20 przebiegają pod wyraźną presją sprzedaży, a kurs oscyluje w okolicach 2910 punktów. Strona podażowa zdecydowanie zyskała przewagę i obecnie dyktuje warunki na rynku. Kluczowym poziomem technicznym pozostaje 100-dniowa wykładnicza średnia krocząca (kolor zielony), która stanowi ostatnią wyraźną barierę chroniącą przed pogłębieniem korekty. Wskaźnik RSI (14) obniżył się do około 42, co wskazuje na wyraźne osłabienie momentum popytowego, choć nadal nie sygnalizuje wejścia w strefę wyprzedania (poniżej 30). Aczkolwiek spadkowa tendencja RSI potwierdza narastające pogorszenie nastrojów rynkowych i zwiększa ryzyko kontynuacji zniżki.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

W wyniku przeprowadzonej emisji akcji spółki Cognor Holding(COG.PL) kurs jej akcji gwałtownie spadł, tracąc około 22%. Ta znaczna korekta nastąpiła po ustaleniu ceny emisji akcji na 5 zł, co było ceną około 25% niższą od poprzedniego zamknięcia. Pozyskane 300 mln zł ze sprzedaży akcji mają zostać przeznaczone na rozwój technologii produkcji stali specjalnych oraz rozbudowę mocy produkcyjnych spółki.

VOTUM(VOT.PL) zaprezentowało bardzo mocne wyniki jednostkowe za 3 kwartały 2025 r., które zostały entuzjastycznie przyjęte przez rynek, co znajduje odzwierciedlenie w rosnących notowaniach spółki. Opublikowane dane finansowe pokazują nie tylko znaczącą poprawę rentowności, ale również skokowy wzrost zyskowności, wyraźnie przewyższający rezultaty z analogicznego okresu poprzedniego roku. Szczególnie imponujący jest wzrost zysku operacyjnego i netto, który wskazuje na wyjątkowo silny jednorazowy impuls finansowy, wzmacniający zarówno wynik bieżący, jak i pozycję bilansową spółki. Łącznie tworzy to obraz podmiotu, który w 2025 roku dostarczył inwestorom rezultatów wyraźnie powyżej oczekiwań, co naturalnie wspiera dalszą zwyżkę kursu akcji.