Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Akcje SAP zyskują prawie 3% po ogłoszeniu współpracy z OpenAI 📈

14:08 24 września 2025

SAP SE (SAP.DE) i OpenAI ogłosiły strategiczne partnerstwo w celu uruchomienia w 2026 r. usługi OpenAI dla Niemiec, przeznaczonej dla niemieckiego sektora publicznego.

Usługa będzie działać za pośrednictwem spółki zależnej SAP, Delos Cloud, wykorzystując technologię Microsoft Azure w celu spełnienia niemieckich wymagań dotyczących suwerenności danych, bezpieczeństwa i przepisów prawnych. Christian Klein, dyrektor generalny SAP, podkreślił, że połączenie doświadczenia SAP w zakresie chmury obliczeniowej z technologią OpenAI umożliwi stworzenie rozwiązań „Made in Germany” dla lokalnego rynku. Dyrektor generalny OpenAI, Sam Altman, ogłosił, że projekt przyspieszy cyfrową transformację usług publicznych, ułatwiając pracownikom instytucji rządowych i badawczych korzystanie ze sztucznej inteligencji. SAP rozbuduje infrastrukturę Delos Cloud w Niemczech do 4000 procesorów GPU obsługujących aplikacje AI i zapowiada dalsze inwestycje w zależności od popytu. Inicjatywa ta wspiera niemiecką krajową strategię w zakresie sztucznej inteligencji, której celem jest osiągnięcie do 2030 r. wartości dodanej generowanej przez AI na poziomie 10% PKB. Partnerstwo jest częścią programu „Made for Germany”, wspieranego przez 61 firm i inwestorów, którzy zobowiązali się do zainwestowania ponad 631 mld euro. SAP zobowiązał się już do zainwestowania ponad 20 mld euro w rozwój cyfrowej suwerenności Niemiec, a nowe rozwiązania będą koncentrować się na automatyzacji typowych procesów administracyjnych.

Akcje SAP zareagowały szybkim wzrostem, osiągając obecnie + 2,65%.

 

Źródło: xStation

