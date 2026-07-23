Akcje ServiceNow rosną 7% po wynikach 🔼 Sektor software odbije?

Akcje ServiceNow rosną o około 7% w handlu posesyjnym po publikacji wyników za drugi kwartał, które przewyższyły oczekiwania Wall Street zarówno pod względem przychodów, jak i zysków. Spółka po raz drugi w tym roku podniosła prognozę przychodów z subskrypcji, wskazując na utrzymujący się bardzo silny popyt na rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Wyniki częściowo łagodzą obawy inwestorów o tzw. „SaaSpocalypse”, czyli ryzyko, że generatywna AI ograniczy popyt na tradycyjne oprogramowanie SaaS.

Kluczowe fakty

Przychody wzrosły do 3,99 mld USD wobec oczekiwanych 3,93 mld USD, a skorygowany zysk na akcję wyniósł 0,90 USD wobec konsensusu 0,86 USD.

ServiceNow podniósł prognozę przychodów z subskrypcji na 2026 rok do 15,755–15,770 mld USD oraz poinformował, że roczna wartość kontraktów (AI ACV) dla produktów opartych na sztucznej inteligencji przekroczyła już 1 mld USD.

Akcje spółki rosły po publikacji raportu o około 7% w handlu posesyjnym i przekraczają 100 USD.

AI pozostaje głównym motorem wzrostu

ServiceNow kontynuuje dynamiczną rozbudowę swojej platformy AI, rozwijając agentów dla działów IT, cyberbezpieczeństwa, CRM oraz HR. Spółka poinformowała, że AI ACV przekroczyło już 1 mld USD, wyprzedzając wewnętrzny harmonogram realizacji celów. Zarząd zakłada osiągnięcie 1,5 mld USD AI ACV do końca 2026 roku, a do 2030 roku rozwiązania AI mają odpowiadać za około 30% całkowitej wartości nowych kontraktów. Firma rozwija również nowe produkty, takie jak AI Control Tower i wyspecjalizowanych agentów AI dla ITSM, którzy potrafią samodzielnie rozwiązać już 80–85% zgłoszeń serwisowych bez udziału człowieka.

Spółka ponownie podnosi prognozy

To już drugi raz w tym roku, gdy ServiceNow podwyższa prognozę przychodów z subskrypcji. Zarząd oczekuje obecnie przychodów na poziomie 15,755 do 15,770 mld USD w 2026 roku, co odpowiada około 21% wzrostowi przy stałych kursach walut. Przychody z subskrypcji w drugim kwartale wzrosły o 23% r/r do 3,88 mld USD, natomiast całkowita wartość zakontraktowanych przyszłych przychodów (RPO) zwiększyła się o 22% do 29 mld USD. Jednocześnie spółka utrzymała całoroczną prognozę marży operacyjnej na poziomie 31,5% oraz marży wolnych przepływów pieniężnych na poziomie 35%.

Enterprise AI skutecznie odpiera obawy o „SaaS Apocalypse”

Prezes Bill McDermott podkreślił, że nie obserwuje wydłużania cykli sprzedaży mimo rosnących wydatków przedsiębiorstw na infrastrukturę AI. Według zarządu klienci coraz częściej oczekują nie samych modeli AI, lecz gotowych rozwiązań automatyzujących procesy biznesowe, co wzmacnia pozycję ServiceNow jako platformy integrującej sztuczną inteligencję z codziennymi operacjami przedsiębiorstw. Spółka rozwija partnerstwa z Microsoftem, NVIDIĄ i Accenture oraz kontynuuje rozbudowę swojej oferty po przejęciach Moveworks i Armis. Zarząd zaznaczył jednak, że część wyjątkowo mocnych wyników za drugi kwartał wynikała z wcześniejszego zaksięgowania części przychodów od klientów z amerykańskiego sektora federalnego, choć podkreślił, że wysoka sprzedaż była przede wszystkim efektem silnego popytu na platformę AI.

ServiceNow pokazuje, że AI zaczyna realnie generować zwrot z inwestycji

Najważniejszym wnioskiem z konferencji wynikowej wydaje się jest fakt, że ServiceNow nie sprzedaje klientom samego dostępu do modeli AI, lecz gotowe rozwiązania, które wykonują zadania i przynoszą mierzalne oszczędności. Agenci AI dla ITSM potrafią już samodzielnie zamykać 80 do 85% zgłoszeń bez udziału człowieka, skracając czas realizacji z nawet dwóch dni do około 20 minut, a liczba klientów korzystających z agentowej AI w środowisku produkcyjnym wzrosła dziewięciokrotnie w ciągu dziewięciu miesięcy. To przekłada się bezpośrednio na monetyzację: roczna wartość kontraktów AI przekroczyła 1 mld USD, spółka zmierza do ponad 1,5 mld USD do końca 2026 roku, a nowe produkty AI generują wzrost cen kontraktów o 20–30%. Zarząd podkreśla, że klienci nie płacą za tokeny, lecz za skuteczne rozwiązanie problemu, co może chronić marże i wzmacniać przewagę ServiceNow nad dostawcami oferującymi wyłącznie modele lub pojedyncze narzędzia AI.

Akcje ServiceNow (interwał D1)

Walory spółki ServiceNow notują skok po wynikach, ale wciąż notowane są ok. 60% poniżej historycznych szczytów. Do średniej EMA200 (czerwona linia) walorowi brakuje jeszcze około 20% przy założeniu, że akcje otworzą się w pobliżu 105 USD za akcję

Źródło: xStation5