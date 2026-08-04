SpaceX opublikował dość mocne wyniki za II kwartał 2026 roku, wyraźnie przewyższając oczekiwania Wall Street zarówno pod względem przychodów, jak i rentowności operacyjnej. Największym motorem wzrostu pozostaje segment AI, którego przychody niemal potroiły się rok do roku, podczas gdy Starlink nadal dynamicznie zwiększa bazę abonentów. Spółka coraz skuteczniej dywersyfikuje źródła przychodów, ogranicza straty w działalności AI i wzmacnia swoją pozycję w sektorach kosmicznym, AI oraz usług łączności. Z drugiej strony wycena pozostaje bardzo wymagająca i wynosi 1,6 bln USD, co dla spółki z przychodami rocznymi rzędu 40 mld USD i stratą na akcję daje bardzo wąski margines błędu - inwestorzy muszą widzieć liczby na poziomie 'hyper-growth' by znaleźć uzasadnienie dla obecnej wyceny. Również backlog spółki w dużym stopniu "podłączonej" do sektora rządowego, w wysokości 47,5 mld USD nie jest szczególnie imponujący - wystarczy przytoczyć Lockheed Martin z zamówieniami rzędu 230 mld USD, a jak wiemy - wycena SpaceX wielokrotnie przewyższa wszystkie największe firmy obronne z USA łącznie.

Najważniejsze informacje z raportu SpaceX

Przychody wzrosły do 7,8 mld USD, około 15% powyżej konsensusu 6,82 mld USD, co oznacza wzrost o 92% r/r i 44% k/k, a skorygowana strata na akcję (Adj. EPS) wyniosła -0,09 USD wobec oczekiwanych -0,29 USD.

Skorygowana EBITDA wzrosła o 191% r/r do 3,5 mld USD, wyraźnie przewyższając prognozy na poziomie 2,0 mld USD.

Strata netto wyniosła 541 mln USD, znacznie mniej niż oczekiwali analitycy, co potwierdza dalszą poprawę rentowności spółki.

Operacyjna strata segmentu AI zmniejszyła się do 1,26 mld USD z oczekiwanych 2,39 mld USD, wskazując na poprawę efektywności najszybciej rozwijającej się części biznesu.

Segment AI pozostaje głównym motorem wzrostu – jego przychody wzrosły o 247% r/r do 2,56 mld USD.

Segment Connectivity, obejmujący m.in. Starlink, zwiększył przychody o 66% r/r do 4,29 mld USD, pozostając największym źródłem przychodów spółki.

Segment Space wygenerował 962 mln USD przychodów, co oznacza wzrost o 29% r/r.

Liczba abonentów Starlink podwoiła się do 12 mln (wobec 12,19 mln prognoz), a średni miesięczny przychód na użytkownika (ARPU) spadł o 22% r/r do 66 USD, co może odzwierciedlać dalszą ekspansję na rynki o niższych cenach.

Portfel zamówień (backlog) wzrósł do 47,5 mld USD, zapewniając spółce wysoką widoczność przyszłych przychodów.

SpaceX zakończył kwartał z 100 mld USD gotówki i inwestycji, utrzymując dość silną pozycję bilansową.

Nakłady inwestycyjne (CapEx) wyniosły 18,4 mld USD, odzwierciedlając dalsze intensywne inwestycje w rozwój infrastruktury, AI i technologii kosmicznych.

Wśród najważniejszych wydarzeń kwartału znalazły się emisja pierwszych obligacji o wartości 25 mld USD, podpisanie umowy przejęcia Cursor za 60 mld USD, zawarcie kontraktów na usługi chmurowe o wartości 14,1 mld USD oraz pozyskanie ponad 6 mld USD wieloletnich kontraktów rządowych w ramach programu Starshield. Na koniec czerwca 2026 spółka posiadała 18,712 Bitcoinów po obecnych cenach wartych około 1,2 mld USD.

SpaceX niemal podwoił przychody i poprawił rentowność mimo wielkich inwestycji Drugi kwartał 2026 roku był dla SpaceX okresem bardzo dynamicznego wzrostu działalności. Przychody wzrosły blisko dwukrotnie rok do roku, wyraźnie przewyższając oczekiwania analityków, a jednocześnie spółka znacząco ograniczyła stratę netto oraz poprawiła rentowność operacyjną. Strata netto zmniejszyła się do 541 mln USD z ponad 1 mld USD rok wcześniej, natomiast strata operacyjna spadła z 970 mln USD do zaledwie 143 mln USD. Szczególnie mocno wyróżnia się wzrost skorygowanej EBITDA, która zwiększyła się o 191% r/r do 3,53 mld USD, co pokazuje, że podstawowa działalność biznesowa rozwija się znacznie szybciej niż wskazywałby sam wynik netto. SpaceX kontynuuje wielki program inwestycyjny. Nakłady inwestycyjne wzrosły do 18,3 mld USD wobec 10,1 mld USD w poprzednim kwartale i zaledwie 2,8 mld USD rok wcześniej. Zdecydowana większość tych wydatków została przeznaczona na rozwój infrastruktury AI, która staje się jednym z najważniejszych filarów działalności spółki. Mimo rekordowego CapEx firma zakończyła kwartał z około 100 mld USD gotówki i inwestycji oraz aktywami o wartości 192,7 mld USD, zachowując komfortową pozycję płynnościową. Z drugiej strony zadłużenie wraz z leasingiem finansowym wzrosło do około 39,3 mld USD. Zatem trzymanie obecnego tempa inwestycji będzie wymagało dalszego dynamicznego wzrostu przychodów i przepływów pieniężnych. AI i Starlink napędzają wzrost, ale oczekiwania są bardzo wysokie Największym motorem wzrostu pozostaje segment AI, którego przychody wzrosły o 247% rok do roku do 2,56 mld USD. Równie istotna jest poprawa rentowności tj. strata operacyjna segmentu zmniejszyła się niemal o połowę względem poprzedniego kwartału, a skorygowana EBITDA po raz pierwszy osiągnęła dodatni poziom 1,14 mld USD. Jednocześnie moc obliczeniowa infrastruktury AI zwiększyła się do 1,4 GW, a spółka podpisała umowy na usługi chmurowe o wartości 14,1 mld USD, co sugeruje, że popyt na nowe usługi pozostaje bardzo silny. Drugim filarem wzrostu pozostaje Starlink. Liczba abonentów podwoiła się do 12 mln, sieć obejmuje już około 10,2 tys. satelitów i działa w 167 krajach. Segment Connectivity wygenerował 4,29 mld USD przychodów, rosnąc o 66% r/r, przy czym szczególnie szybko rozwija się część korporacyjna i rządowa. W ostatnim kwartale SpaceX podpisał również umowy z American Airlines oraz kolejnymi liniami lotniczymi, rozszerzył współpracę z operatorami SoftBank, NTT Docomo i Spark NZ oraz pozyskał ponad 6 mld USD wieloletnich kontraktów Starshield dla amerykańskich sił kosmicznych.

SpaceX wchodzi we współpracę z Nvidia

SpaceX ogłosił strategiczne partnerstwo z Nvidią, którego celem jest opracowanie nowego ładunku obliczeniowego Starmind AI-1. Projekt zakłada przeniesienie mocy obliczeniowej klasy centrów danych bezpośrednio na orbitę poprzez wykorzystanie najnowszych procesorów Rubin GPU oraz Vera CPU od Nvidii. Dzięki współpracy maksymalna moc obliczeniowa satelitów SpaceX ma wzrosnąć do około 250 kW, co może znacząco zwiększyć możliwości przetwarzania danych i obsługi zaawansowanych modeli AI bezpośrednio w przestrzeni kosmicznej.