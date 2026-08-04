AMD zrobiło wszystko dobrze… ale tylko dobrze

To nie były liczby, które chciał zobaczyć rynek.

AMD ponownie pokazało bardzo mocny wzrost, pobiło konsensus zarówno pod względem przychodów, jak i zysku na akcję, a dodatkowo przedstawiło lepszą od oczekiwań prognozę na kolejny kwartał. Mimo to pierwsza reakcja inwestorów jest wyraźnie negatywna. Na moment pisania komentarza na kilka minut przed godziną 23, akcje spółki w handlu posesyjnym tracą około 7%.

Problem nie polega jednak na tym, że raport był słaby, ponieważ nie był. AMD osiągnęło rekordowe przychody, segment Data Center ponownie zwiększył sprzedaż w trzycyfrowym tempie, a perspektywy na kolejne miesiące pozostają mocne. Rynek oczekiwał jednak czegoś więcej niż kolejnego solidnego kwartału.

Po bardzo mocnym poprzednim raporcie, dynamicznym wzroście kursu i rosnących oczekiwaniach związanych ze sztuczną inteligencją inwestorzy liczyli na wyraźniejsze pozytywne zaskoczenie, szczególnie w segmencie Data Center, który stał się głównym źródłem wzrostu spółki. Tymczasem przychody i zysk na akcję przekroczyły konsensus jedynie nieznacznie, a bardzo dobra dynamika centrów danych nie przełożyła się na wynik, który zmusiłby rynek do ponownego podniesienia oczekiwań.

AMD zakończyło drugi kwartał z rekordowymi przychodami na poziomie 11,54 mld USD. Oznacza to wzrost o 50% rok do roku oraz o 13% względem poprzedniego kwartału. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 1,66 USD. Oba wyniki znalazły się powyżej konsensusu, ale skala pozytywnego zaskoczenia była ograniczona.

Przychody przekroczyły oczekiwania o około 230 mln USD, a EPS okazał się wyższy od konsensusu o 4 centy. Same liczby pozostają bardzo dobre, jednak przy obecnym pozycjonowaniu AMD rynek oczekiwał większego beatu. Inwestorzy liczyli na raport, który wyraźnie podniesie prognozy dotyczące przyszłego wzrostu i pokaże, że AMD coraz mocniej wykorzystuje boom na sztuczną inteligencję.

Najważniejszą częścią raportu tradycyjnie był segment Data Center. Przychody osiągnęły około 6,7 mld USD i wzrosły o 107% rok do roku. Segment odpowiadał już za blisko 60% całkowitych przychodów AMD, pokazując, jak szybko zmienia się struktura działalności spółki.

Wzrost był napędzany silnym popytem na procesory serwerowe EPYC oraz chipy AI z rodziny Instinct. AMD coraz skuteczniej wykorzystuje rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową, a centra danych stają się najważniejszym filarem historii wzrostu. To właśnie tutaj rynek szuka odpowiedzi, czy spółka jest w stanie zwiększać swoją obecność w infrastrukturze AI i stopniowo zmniejszać dystans do Nvidii.

Dynamika Data Center bezwątpienia była imponująca i segment przekroczył oczekiwania rynku, ale skala pozytywnego zaskoczenia nie była wystarczająca. Inwestorzy liczyli na mocniejszy sygnał, że przychody z chipów AI rosną szybciej, a udział AMD w tym rynku zwiększa się bardziej zdecydowanie.

Tego elementu w raporcie zabrakło.

Pozostałe segmenty nie zmieniły znacząco odbioru wyników. Przychody biznesu Client wyniosły około 3,1 mld USD i wzrosły o 23% rok do roku, wspierane przez popyt na procesory Ryzen. Gaming wygenerował około 779 mln USD przychodów, co oznacza spadek o 31%, a Embedded osiągnął około 977 mln USD, notując wzrost o 19%.

Wyniki tych segmentów były zgodne z oczekiwaniami lub tylko nieznacznie je przekraczały. Nie pojawił się więc drugi silnik pozytywnego zaskoczenia, który mógłby zrekompensować umiarkowany beat na poziomie całej grupy.

Ważnym elementem pozostaje również rentowność. Skorygowana marża brutto wyniosła 56%, wobec oczekiwanych 56,1%. Różnica jest niewielka, ale przy wysokich oczekiwaniach nawet symboliczne rozczarowanie może mieć znaczenie. Inwestorzy liczyli, że szybki wzrost sprzedaży procesorów dla centrów danych będzie coraz wyraźniej przekładał się na poprawę marż.

Skorygowany zysk operacyjny wyniósł około 3,09 mld USD i nieznacznie przekroczył konsensus. Nie można więc mówić o problemie z rentownością. Bardziej trafne jest stwierdzenie, że raport nie dostarczył wyraźnego sygnału wzrostu marż, którego część rynku oczekiwała wraz z rosnącą skalą biznesu AI.

Pozytywnie wyróżnia się natomiast prognoza na trzeci kwartał. AMD oczekuje przychodów na poziomie około 13 mld USD, z możliwym odchyleniem o 300 mln USD. Środek przedziału oznaczałby wzrost o około 41% rok do roku i byłby wyraźnie wyższy od wcześniejszego konsensusu wynoszącego około 12,5 mld USD. Spółka zakłada również utrzymanie skorygowanej marży brutto w pobliżu 56%.

Podwyższona prognoza potwierdza, że momentum biznesowe pozostaje mocne. Zarząd nadal widzi wysoki popyt na procesory EPYC oraz chipy AI, a biznes centrów danych ma pozostać głównym źródłem wzrostu również w drugiej połowie roku.

Negatywna reakcja rynku nie wynika więc z obaw o pogorszenie fundamentów. Problem jest bardziej złożony. AMD musi obecnie nie tylko rosnąć, ale rosnąć szybciej, niż zakłada rynek.

Dzisiejszy raport nie podważa długoterminowej historii spółki. Data Center wzrósł ponad dwukrotnie, przychody całej grupy osiągnęły rekordowy poziom, a prognoza na kolejny kwartał znalazła się powyżej oczekiwań analityków. Fundamenty pozostają mocne, a pozycja AMD na rynku centrów danych i sztucznej inteligencji nadal się umacnia.

Jednocześnie wyniki pokazują, że oczekiwania wobec spółki są już bardzo wysokie. Rynek nie reaguje dziś na sam fakt, że AMD zwiększa przychody o 50% rok do roku. Inwestorzy oczekują dużych beatów, wyraźnego przyspieszenia w Data Center oraz coraz lepszej rentowności.

AMD dowiozło dobry kwartał. Nie dostarczyło jednak raportu, który zmusiłby rynek do ponownego podniesienia oczekiwań.

I właśnie dlatego, mimo rekordowych przychodów, trzycyfrowego wzrostu Data Center i podwyższonej prognozy, pierwsza reakcja inwestorów jest wyraźnie negatywna.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB