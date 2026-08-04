Podsumowanie dnia: Nasdaq 100 w górę o 3,2% – hossa wraca na rynki? (04.08.2026)

Nasdaq 100 rośnie dziś o 3%, notując jeden z najmocniejszych wzrostów w tym roku. Sprzyjają zarówno niższe ceny ropy naftowej, będące pokłosiem komunikatów ze strony Scotta Bessenta, jak i świetne wyniki ze strony spółek – m.in. Palantira, którego akcje rosną dziś o blisko 30%.

Giełda

Poza Palantirem, na szczycie notowań znajdziemy spółki z sektora półprzewodników, który w lipcu doznał bardzo głębokiej korekty. O 15% rosną dziś akcje ARM, 14% Marvell, 12% Astera Labs, 11% Sandisk, 10% zaś Intel. Nieźle radzi sobie także AMD (+8%), które wyczekuje na publikacje wyników kwartalnych, która będzie miała miejsce dziś po zamknięciu amerykańskiej giełdy.

Wykres 1: Heatmapa dla Nasdaq 100 (04.08.2026)

Źródło: XTB Research, 04.08.2026

Rynek zdążył już w dużej mierze wycenić przyszłe zyski z rewolucji AI, aby uzasadnić obecną wycenę, producent nie może więc jedynie spełnić oczekiwań analityków, lecz wyraźnie je przebić i przedstawić bardzo optymistyczne prognozy na kolejne miesiące. Uwagę inwestorów przykują przede wszystkim wyniki rozpędzonego segmentu Data Center oraz rentowność i rozwój nowych rozwiązań dla sztucznej inteligencji. Jakiekolwiek rozczarowanie dynamiką wzrostu lub ostrożniejsze szacunki zarządu mogą doprowadzić do realizacji zysków, ważąc na sentymencie względem całego sektora.

Wykres 2: Dashboard dla AMD

Źródło: XTB Research, 04.08.2026

W ostatnich dniach AMD, podobnie jak i inne spółki z sektora półprzewodników, otrzymało wsparcie ze strony hyperscalerów, których raporty kwartalne wykazały niesłabnące wydatki inwestycyjne. W przypadku Alphabet CAPEX ma sięgnąć w 2026 r. 200 miliardów dolarów. Sprzyjały także malejące obawy o dynamiczne zacieśnianie polityki monetarnej przez Fed po ostatnim posiedzeniu FOMC.

Wykres 3: Zwycięzcy oraz przegrani na Nasdaq 100 (04.08.2026)

Źródło: XTB Research, 04.08.2026

Wszystkie z wyżej wymienionych spółek znajdują się jednak głęboko poniżej czerwcowych szczytów. W skali miesiąca straty Sandiska czy Intela oscylują w okolicach 18%.

Wracając do tematu Palantira, który napędza dzisiejsze zyski szerokiego indeksu (i także pozostaje istotnie poniżej niedawnych szczytów):

Sentyment przed publikacją raportu nie był najlepszy – niepokoiła m.in . sprzedaż akcji przez Alexa Karpa czy Petera Thiela (choć warto zaznaczyć, że jest to w przypadku Palantira zjawisko regularne).

Opublikowane przez spółkę wyniki okazały się jednak dalece lepsze od oczekiwań, wykazując wzrost przychodów do 1,94 miliarda dolarów (wzrost o 94% w ujęciu rocznym) oraz EPS na poziomie 0,41 dolara (poprawa o 256% względem Q2 2025).

Produkty Palantira to już nie tylko wąska nisza dla kontraktów rządowych, ale potężne narzędzie biznesowe dla sektora prywatnego.

Dynamika rozwoju firmy pozostaje niezwykle imponująca. W Q3 spółka spodziewa się wzrostu przychodów na poziomie 2,16 miliarda dolarów.

Wykres 4: Dashboard dla Palantira

Źródło: XTB Research, 04.08.2026

Przed nami publikacje ze strony SpaceX oraz AMD. Oba ukażą się po zamknięciu amerykańskiej giełdy. Pierwsza będzie pierwszym poważnym sprawdzianem dla spółki, która w czerwcu zadebiutowała na amerykańskiej giełdzie.

Na rynku europejskim główne indeksy także świeciły się na zielono.

1,4% zyskał polski WIG20.

1,3% na plusie dzień zakończył włoski MIB FTSE.

Paneuropejski Euro Stoxx 50 umocnił się o 0,9%.

Niemiecki DAX zakończył dzień o 0,8% wyżej.

Surowce

Jednym z głównych wątków na rynkach był dziś spadek cen surowców energetycznych po tym jak Scott Bessent, sekretarz skarbu USA, zapowiedział na antenie CNBC, że porozumienie w zakresie otwarcia Cieśniny Ormuz może zostać osiągnięte już dziś bądź jutro:

“Istnieje szansa, że jeszcze dzisiaj lub jutro uda nam się osiągnąć porozumienie w sprawie otwarcia cieśniny i poczynić kroki w kierunku większej normalizacji sytuacji w tym konflikcie.”

„Nie chodzi tylko o energię. Chodzi o nawozy, produkty rafinowane i różne gazy przemysłowe”

„W miarę spadku tych cen możemy być świadkami znacznego wzrostu popytu wynikającego z ulgi cenowej”.

Wykres 5: OIL [H4] (24.03.2026 - 04.08.2026)

Źródło: xStation, 04.08.2026

Za baryłkę Brent zapłacić musimy obecnie mniej niż 80 dolarów, czyli o przeszło 20% mniej niż niespełna dwa tygodnie temu. Nieco mniejszy spadek obserwujemy w zakresie LNG – MWh TTF kosztuje obecnie nieco ponad 54 dolary (14% w dół względem lokalnego szczytu z 24 lipca).

Metale szlachetne rosną, co wiązać można m.in. ze spadkiem rentowności 10-letnich obligacji największych gospodarek.

Za uncję trojańską złota zapłacimy obecnie niespełna $4100(+1%), srebra $60 (+3%).

Rosną także ceny miedzi (+0,7%).

Dane makroekonomiczne

Publikacje danych były dzisiaj nieliczne. Uwaga koncentrowała się na amerykańskim rynku pracy, który do końca tygodnia dominował będzie kalendarz makroekonomiczny.

Opublikowany dziś raport JOLTS za czerwiec przyniósł nieznaczny spadek liczby wolnych miejsc pracy w USA do poziomu ok. 7,36 mln, nieznacznie rozmijając się z rynkowym konsensusem (7,45 mln). Odsetek zwolnień oraz dobrowolnych odejść pozostał jednak na bardzo stabilnych poziomach.

Przed nami publikacja raportu ADP (środa), cotygodniowych deklaracji bezrobocia (czwartek) oraz raport NFP (piątek). W centrum uwagi znajdzie się przede wszystkim ten ostatni – może pomóc wyznaczyć dalszą ścieżkę dla Fedu oraz dolara.

Waluty

Dolar pozostaje pod presją. Nie sprzyja spadek cen surowców energetycznych (USA jest w tym zakresie eksporterem netto) oraz poprawa sentymentu względem ryzyka. Kurs EURUSD oscyluje w okolicach poziomu 1,152.

Wykres 6: Notowania wybranych walut (04.08.2026)

Źródło: XTB Research, 04.08.2026

Niższe ceny ropy naftowej ciążą koronie norweskiej oraz dolarowi kanadyjskiemu, walutom państw wysoce zależnych od jej eksportu. Osłabieniu ulega także jen japoński – kurs USDJPY wraca do trendu wzrostowego po ostatniej łączonej interwencji ze strony USA oraz Japonii.

Zgodnie z danymi dostarczonymi przez Bank Japonii, skala interwencji po stronie japońskiej mogła sięgnąć nawet 59 miliardów dolarów, co byłoby działaniem bez precedensu (patrząc na skalę 1-dniowej interwencji).

Choć skali działań USA nie możemy oszacować przy pomocy oficjalnych danych, to wiele wskazuje, że sięgnęła ona 5-10 miliardów dolarów. To sugeruje przynajmniej notatka pozostawiona przez Scotta Bessenta podczas spotkania w Maryland.

Z racji na współpracę ze strony USA przy ostatniej interwencji mającej na celu umocnienie jena, na tapet powraca kwestia szerszej polityki Białego Domu. Niewykluczony wydaje się powrót działań zmierzających do osłabienia amerykańskiej waluty, co miałoby na celu wsparcie krajowego eksportu. Na początku 2025 r. takowe działania zyskały miano “Mar-a-Lago Accord”, czyli współczesnej próby powtórzenia założeń porozumienia Plaza Accord z 1985 roku.