Akcje spółek kryptowalutowych tracą przez rosnącą niepewność

Akcje firm powiązanych z kryptowalutami notują spadki, podczas gdy Bitcoin traci 3,5% do poziomu 84 163 USD. Szerszy rynek również się wycofuje, ponieważ inwestorzy obawiają się nasilających się napięć handlowych po najnowszych zapowiedziach ceł przez prezydenta Trumpa. TeraWulf prowadzi w spadkach (-8,32%), następnie MARA Holdings (-7,25%), podczas gdy Coinbase spada o 3,89% do 191,75 USD, a Strategy traci 5,3% do 307 USD.

Market Pressures Mount

Bitcoin gwałtownie spadł po decyzji Trumpa o nałożeniu 25% cła na importowane samochody, co dołączyło do wcześniejszych ceł na towary z Meksyku, Kanady i Chin. Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut spadła o 2,6% do 2,76 biliona USD, przy czym Ethereum, XRP i Dogecoin straciły ponad 6%. Do zmienności przyczynia się wygaśnięcie dzisiaj opcji na Bitcoina i Ethereum o wartości 14 miliardów USD, co spowodowało już likwidację pozycji o wartości 418 milionów USD. Dane makroekonomiczne pogorszył nastroje inwestorów.

Tymczasem ogłoszenie GameStop o pozyskaniu 1,3 miliarda USD na zakup Bitcoina przyniosło odwrotny skutek, powodując w czwartek 25-procentowy spadek akcji spółki i zmniejszenie jej wartości rynkowej o 2,8 miliarda USD. Analitycy zauważają, że kryptowalutom "brakuje napływu nowych środków i nowych narracji", podczas gdy uczestnicy rynku obserwują również nadchodzące dane o inflacji w USA i potencjalne reakcje Rezerwy Federalnej.

Coinbase, Strategy, Semler Scientific (interwał D1)

Bitcoin (interwał D1)

Bitcoin testuje ponownie poziom zniesienia Fibonacciego 50%, który był silną strefą wsparcia w ubiegłym miesiącu. RSI kontynuuje długoterminową niedźwiedzią dywergencję po nieudanym wybiciu, podczas gdy MACD jest na skraju niedźwiedziego przecięcia. Źródło: xStation