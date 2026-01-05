Akcje TSMC eksplodują. Oto dlaczego rynki oszalały na punkcie spółki!

Akcje Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. osiągają nowe historyczne szczyty. W ostatnich dniach kurs na giełdzie w Tajpej wzrósł nawet o 7%, co oznacza około 50% wzrostu od początku 2025 roku, a wartość rynkowa spółki przekroczyła bilion dolarów. Impulsem dla dynamicznego wzrostu jest między innymi ostatnia decyzja Goldman Sachs o podniesieniu ceny docelowej akcji, co podkreśla silne zaufanie analityków do dalszego rozwoju spółki.

AI jako motor wzrostu i fundament wyceny

Sama decyzja analityków Goldmana to nie wszystko. W ostatnich latach sztuczna inteligencja stała się kluczowym motorem wzrostu TSMC, a popyt na układy AI jest tak wysoki, że ograniczona podaż mocy produkcyjnych w najnowocześniejszych technologiach 3 nm i 5 nm zapewnia utrzymanie przewagi na rynku przez kolejne lata . Prognozy wskazują, że wzrost przychodów w dolarach amerykańskich może osiągnąć 30% w 2026 roku i 28% w 2027 roku, a zapowiedziany plan inwestycyjny o wartości ponad 150 miliardów dolarów do 2028 roku pokazuje, że spółka stawia na trwały rozwój w obszarze AI i centrów danych, a nie jednorazowe zyski.

Technologia 2 nm – kolejny kamień milowy

Technologia 2 nm wprowadzona przez TSMC to prawdziwy przełom. W masowej produkcji wykorzystano tranzystory Gate-All-Around, które oferują wyższą wydajność i znacznie lepszą efektywność energetyczną w porównaniu z poprzednimi procesami 3 nm. Moce produkcyjne tego procesu są już w dużej mierze zarezerwowane przez kluczowych klientów, w tym Apple i NVIDIĘ, co zapewnia spółce stabilne przychody na najbliższe lata. W segmencie układów mobilnych technologia 2 nm będzie stanowiła podstawę dla topowych chipów, zapewniając wyraźną przewagę wydajnościową i energetyczną.

Dominacja rynkowa i konkurencja

TSMC utrzymuje wyraźną przewagę nad konkurencją, w tym nad Samsungiem, który rozwija własne procesy 2 nm, ale pozostaje technologicznie w tyle. Klienci szukają alternatywnych źródeł produkcji, aby zwiększyć elastyczność łańcucha dostaw, jednak TSMC pozostaje preferowanym partnerem dla najbardziej wymagających projektów w dziedzinie AI, centrów danych i topowych układów mobilnych.

Sentyment rynkowy i oczekiwania inwestorów

Dynamiczny wzrost kursu akcji TSMC sprawia, że rynek wycenia spółkę bardziej jako strategiczną infrastrukturę globalnej gospodarki opartej na danych niż tradycyjnego producenta chipów. Wysoka wycena oznacza niską tolerancję na potencjalne rozczarowania wynikami. Każda niespodzianka w wynikach finansowych lub opóźnienie w produkcji najnowocześniejszych węzłów może wywołać znaczną reakcję kursu.

Pozytywne elementy obejmują rekordowe notowania, pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych, ofensywną politykę inwestycyjną i przewagę technologiczną w procesie 2 nm. Ryzyka wiążą się z wysokimi oczekiwaniami rynku, presją kosztową związaną z inwestycjami w najnowocześniejsze technologie i potencjalnym wzrostem konkurencji oraz rozproszeniem zamówień w ramach multi-sourcingu.

Źródło: xStation5

Podsumowanie

TSMC wchodzi w 2026 rok z ogromnym impetem. Kursy akcji biją rekordy, analitycy podnoszą cele cenowe, a narracja o trwałym boomie AI sprzyja pozytywnemu sentymentowi. Masowa produkcja procesów 2 nm, rosnące moce produkcyjne i strategiczne partnerstwa z liderami rynku mobilnego i centrów danych czynią z TSMC kluczowego gracza w globalnej branży półprzewodników. Spółka nie jest dziś zwykłym producentem chipów, lecz fundamentem ery sztucznej inteligencji, wysokowydajnych obliczeń i technologii mobilnych przyszłości.