Akcje UPS rosną pomimo wycofania całorocznych prognoz

Akcje United Parcel Service Inc. (UPS.US) wzrosły o 4,5% w handlu przedsesyjnym we wtorek, pomimo że gigant usług kurierskich wycofał całoroczne prognozy finansowe. Spółka jednocześnie przedstawiła lepsze od oczekiwań wyniki za pierwszy kwartał.

Wyniki za I kwartał przewyższają oczekiwania pomimo spadku przychodów

UPS odnotował skorygowany zysk w pierwszym kwartale na poziomie 1,49 USD na akcję, co oznacza wzrost o 4,2% w porównaniu z 1,43 USD na akcję rok wcześniej i powyżej szacunków analityków wynoszących 1,40 USD. Przychody nieznacznie spadły o 0,9% do 21,5 miliarda USD, ale nadal przekroczyły prognozowane 21,02 miliarda USD. Skonsolidowany zysk operacyjny wzrósł o 3,3% do 1,7 miliarda USD w porównaniu z pierwszym kwartałem 2024 roku.

Wyniki vs prognozy. Źródło: Bloomberg L.P.

Szczegółowe wyniki pokazują mieszany obraz

Przychody segmentu dostaw krajowych spółki wzrosły o 1,6% do 14,46 miliarda USD, przewyższając szacowane 14,2 miliarda USD. Przychody z dostaw międzynarodowych również wzrosły o 2,7% do 4,37 miliarda USD, przekraczając oczekiwania wynoszące 4,27 miliarda USD. Jednakże przychody z rozwiązań łańcucha dostaw znacząco spadły, notując spadek o 16% do 2,71 miliarda USD.

Wycofanie prognoz odzwierciedla szersze obawy gospodarcze

UPS wycofał swoją wcześniejszą prognozę na rok 2025, która przewidywała przychody na poziomie około 89 miliardów USD i całoroczną marżę operacyjną na poziomie około 10,8%, powołując się na "obecną niepewność makroekonomiczną".

"Jako zaufany lider w logistyce, wykorzystamy naszą zintegrowaną sieć i wiedzę ekspercką w zakresie handlu, aby wspierać naszych klientów w dostosowywaniu się do zmieniającego się otoczenia handlowego" - powiedziała Carol Tomé, dyrektor generalna UPS. "Ponadto, działania, które podejmujemy w celu reorganizacji naszej sieci i redukcji kosztów w całej naszej działalności, nie mogły nadejść w bardziej odpowiednim momencie. Otoczenie makroekonomiczne może być niepewne, ale dzięki naszym działaniom staniemy się jeszcze silniejszym i bardziej zwinnym UPS."

UPS (D1)

Akcje są notowane poniżej 30-dniowej średniej kroczącej (SMA). Byki będą próbowały odzyskać ten poziom, a następnym celem będzie 50-dniowa średnia krocząca w pobliżu 109,29 USD. Niedźwiedzie tymczasem będą chciały ponownie przetestować ostatnie minima. Wskaźnik RSI tworzy byczą dywergencję z wyższymi szczytami, podczas gdy MACD rozszerza się po byczym przecięciu.