Akcje Western Digital rosną 8% i osiągają historyczne szczyty 📈

Western Digital (WDC.US) znalazł się w centrum uwagi rynku po dwóch istotnych informacjach: spółka ma już zakontraktowaną całą produkcję dysków twardych (HDD) na 2026 r., a jednocześnie przyspiesza sprzedaż pozostałego pakietu akcji SanDisk o wartości ok. 3 mld USD. Razem tworzy to spójną historię o korzystaniu z boomu AI przy jednoczesnym domykaniu transformacji strukturalnej. Akcje rosną dziś o ponad 8%.

AI „zjada” moce produkcyjne HDD

Western Digital poinformował, że jego zdolności produkcyjne HDD na 2026 r. są już w pełni zakontraktowane. To efekt rosnącego popytu ze strony operatorów centrów danych i hyperskalerów rozwijających infrastrukturę pod sztuczną inteligencję.

Najważniejsze wnioski:

Pełne zakontraktowanie produkcji na 2026 r. sugeruje wysoką widoczność przychodów na kolejne kwartały.

Długoterminowe umowy (LTA) mają obejmować również lata 2027–2028, co może stabilizować wolumeny i marże.

Struktura przychodów jest silnie przesunięta w stronę segmentu cloud/hyperscale , podczas gdy udział rynku konsumenckiego pozostaje relatywnie niewielki.

AI generuje ogromne zapotrzebowanie na „tanią pojemność” HDD, mimo konkurencji ze strony SSD, pozostają kluczowe w archiwizacji i przechowywaniu dużych zbiorów danych.

Dla inwestorów to sygnał, że Western Digital jest dziś jest już bardziej infrastrukturą AI niż tradycyjnym producentem sprzętu dla klientów detalicznych. W efekcie odpowiednio wzrosły też mnożniki wyceny spóki (forward p/e czyli cena do 12-miesięcznych oczekiwanych zysków to obecnie 34)

Sprzedaż pakietu SanDisk

Równolegle spółka przyspiesza monetizację swojego pozostałego pakietu akcji SanDisk, wycenianego na około 3,09 mld USD. Oferta wtórna obejmuje całość pozostałego udziału Western Digital.

Kluczowe elementy transakcji:

Cena w ofercie zakłada dyskonto względem ostatniego kursu rynkowego.

Transakcja ma charakter zorganizowany – obejmuje wymianę akcji na zadłużenie utrzymywane przez banki (m.in. JPMorgan i Bank of America), a następnie sprzedaż akcji przez konsorcjum.

Spółka działa pod presją czasu – wyjście z inwestycji w okolicach rocznicy wydzielenia SanDisk może mieć istotne konsekwencje podatkowe.

Środki trafią do Western Digital, nie do SanDisk – to czysta monetizacja aktywa, nie emisja kapitału dla spółki wydzielonej.

Dla rynku oznacza to potencjalną poprawę struktury bilansu i większą elastyczność finansową Western Digital.

Jak rynek może to interpretować?

Zestawienie obu informacji buduje spójną narrację:

Operacyjnie: WDC korzysta z boomu AI i ma silną pozycję w łańcuchu dostaw infrastruktury danych.

Finansowo: Spółka upraszcza strukturę po spinoffie i może redukować dług lub wzmacniać płynność.

Strategicznie: Western Digital coraz wyraźniej pozycjonuje się jako beneficjent cyklu inwestycyjnego w AI data centers.

Ryzyka, o których warto pamiętać

„Sold out” nie oznacza automatycznie ekspansji marż. Tu wiele zależy od warunków kontraktów i kosztów produkcji.

Boom AI jest silnie cykliczny ... Ewentualne spowolnienie inwestycji hyperskalerów mogłoby szybko zmienić perspektywy.

Sprzedaż dużego pakietu akcji SanDisk może krótkoterminowo wywołać presję podażową na kurs tej spółki.

Wyceny firm powiązanych z infrastrukturą AI są obecnie podwyższone, co zwiększa wrażliwość na zmiany sentymentu.

Western Digital wykorzystuje sprzyjające otoczenie inwestycyjne wokół AI, zabezpieczając wieloletni popyt na swoje produkty. Jednocześnie finalizuje rozdział po wydzieleniu SanDisk, wzmacniając bilans przed kolejną fazą cyklu inwestycyjnego. Dla inwestorów to połączenie historii wzrostowej (AI storage demand) z historią restrukturyzacyjną (deleveraging i uproszczenie struktury), które może determinować notowania spółki w nadchodzących kwartałach.

