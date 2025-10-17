czytaj więcej
Akcje Zions Bancorp rosną o 5% po wyższej ocenie w Baird📈

Najważniejsze wnioski
  • Zions Bancorp zyskuje prawie 5% w handlu przed otwarciem
  • Analitycy Baird podnieśli ocenę spółki do 'Oupterform'
  • Banki regionalne przed startem sesji w USA powoli odbijają po wyprzedaży

Wczoraj 50-milionowa strata z tytułu pożyczek wywołała 13-procentowy spadek kursu akcji Zions Bancorp, co wywarło presję na szerszy amerykański sektor bankowy. Inwestorzy obawiają się, że liczne bankructwa w USA, takie jak Tricolor i First Brands, pogorszą warunki finansowe banków narażonych na podobne ryzyka.

  • Analitycy Baird podkreślili jednak, że strata Zions nie ma charakteru systemowego, lecz była jednorazowym zdarzeniem. Także analitycy Raymond James zgodzili się, że ryzyko dla banku wydaje się ograniczone. Mimo to poziom zagrożonych pożyczek rośnie.
  • Zions opublikuje wyniki za III kwartał w poniedziałek. Akcje spółki rosną dziś w notowaniach przedsesyjnych o prawie 5%. Baird podniósł rekomendację Zions do poziomu Outperform i wyznaczył cenę docelową na 65 USD, co oznacza niemal 40% powyżej obecnego kursu akcji.

Źródło: xStation5

