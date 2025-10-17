Akcje Zions Bancorp rosną o 5% po wyższej ocenie w Baird📈

- Zions Bancorp zyskuje prawie 5% w handlu przed otwarciem
- Zions Bancorp zyskuje prawie 5% w handlu przed otwarciem
Wczoraj 50-milionowa strata z tytułu pożyczek wywołała 13-procentowy spadek kursu akcji Zions Bancorp, co wywarło presję na szerszy amerykański sektor bankowy. Inwestorzy obawiają się, że liczne bankructwa w USA, takie jak Tricolor i First Brands, pogorszą warunki finansowe banków narażonych na podobne ryzyka.
- Analitycy Baird podkreślili jednak, że strata Zions nie ma charakteru systemowego, lecz była jednorazowym zdarzeniem. Także analitycy Raymond James zgodzili się, że ryzyko dla banku wydaje się ograniczone. Mimo to poziom zagrożonych pożyczek rośnie.
- Zions opublikuje wyniki za III kwartał w poniedziałek. Akcje spółki rosną dziś w notowaniach przedsesyjnych o prawie 5%. Baird podniósł rekomendację Zions do poziomu Outperform i wyznaczył cenę docelową na 65 USD, co oznacza niemal 40% powyżej obecnego kursu akcji.
Źródło: xStation5
