Puls GPW: Parkiet w korekcie. Blue chipy pod presją!

Na warszawskiej giełdzie trwa korekta z wyraźną przewagą podaży wśród blue chipów i spadkami na większości indeksów. Na godzinę 12:00 WIG20 traci około 2%, a szeroki WIG spada o 1,6%. Podobna sytuacja dotyczy średnich i małych spółek, gdzie mWIG40 notuje spadek o 1,3%, a sWIG80 cofa się o 0,7%. Największe straty dotyczą spółek surowcowych i energetycznych. KGHM traci ponad 4,5%, PGE i Orlen spadają o ponad 3%. Wśród największych hamulcowych znajduje się także Dino Polska, które zniżkuje o około 3,5%. Po stronie wzrostów wyróżnia się jedynie CCC, którego akcje rosną blisko 5%.
Notowania wskazują na krótkoterminową realizację zysków i konsolidację po wcześniejszych imponujących wzrostach na przełomie roku.
Najnowsze dane makroekonomiczne z przełomu roku wskazują na utrzymującą się stabilność polskiej gospodarki, co sprzyja umiarkowanie spokojnemu nastawieniu inwestorów na krajowym rynku akcji. Stopa bezrobocia liczona według metodologii Eurostatu utrzymała się w listopadzie na poziomie 3,2%, a liczba osób pozostających bez pracy nie zmieniła się i wyniosła 577 tys. Polska pozostaje tym samym jednym z krajów o najniższym bezrobociu w Unii Europejskiej, co wzmacnia fundamenty konsumpcji prywatnej i ogranicza ryzyka dla sektora bankowego oraz spółek działających na rynku krajowym.
Równolegle poprawie uległy nastroje w gospodarce. W grudniu wskaźnik ESI wzrósł do poziomu 100 pkt., osiągając swoją długoterminową średnią i sygnalizując stabilizację po słabszych odczytach z wcześniejszych miesięcy. Choć sytuacja w przemyśle pozostaje trudna, a nastroje w tym sektorze nadal są wyraźnie poniżej neutralnych poziomów, poprawa w usługach wskazuje na stopniowe odbudowywanie aktywności gospodarczej. Neutralny poziom wskaźnika ESI ogranicza obawy o silne spowolnienie i sprzyja utrzymaniu stabilnych wycen na rynku akcji.
Pozytywnym sygnałem dla rynku pozostają również wyniki badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego, z których wynika, że ponad połowa przedsiębiorstw oceniło 2025 rok jako dobry lub bardzo dobry pod względem finansowym. Jest to wynik wyraźnie lepszy od wcześniejszych oczekiwań, a prognozy na 2026 rok wskazują, że 43% firm spodziewa się utrzymania dobrej kondycji finansowej. Największy optymizm widoczny jest w sektorach finansowym, usługowym oraz IT, podczas gdy część przedsiębiorstw nadal sygnalizuje podwyższoną niepewność dotyczącą przyszłych warunków prowadzenia działalności.
Kontrakty na indeks WIG20 (W20) po silnym wzroście z ostatnich dni notują dziś delikatną korektę. Po zbudowaniu wyraźnego impetu przez byki, rynek chwilowo wyhamowuje, a inwestorzy dokonują umiarkowanych realizacji zysków. Mimo to poziomy wsparcia pozostają solidne, a ogólny sentyment wciąż sprzyja utrzymaniu pozytywnego trendu, choć krótkoterminowa konsolidacja wydaje się naturalnym etapem na obecnym etapie ruchu.
Jastrzębska Spółka Węglowa(JSW.PL) pozostaje w centrum uwagi rynku w związku z trwającymi negocjacjami ze związkami zawodowymi dotyczącymi tymczasowego ograniczenia świadczeń pracowniczych i kosztów pracy, które mają kluczowe znaczenie dla stabilności finansowej spółki. Zarząd i strona społeczna nie osiągnęły dotąd porozumienia, choć rozmowy są kontynuowane, a presja czasowa rośnie. Przedłużający się brak kompromisu zwiększa niepewność wokół realizacji planu naprawczego i perspektyw płynności JSW.
Akcje Mo‑Bruk otrzymały korzystny sygnał po decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które uchyliło wcześniejsze opłaty podwyższone o ponad 122 mln zł. Decyzja ta zmniejsza potencjalne obciążenia finansowe i poprawia perspektywy płynności oraz wyników spółki. Mimo że spółka wciąż prowadzi spory dotyczące innych okresów, usunięcie tej istotnej niepewności prawnej może pozytywnie wpłynąć na notowania akcji i ograniczyć krótkoterminową zmienność.
Akcje Synektika zyskały impuls po podpisaniu umowy z amerykańskim HistoSonics, która daje spółce wyłączne prawo do dystrybucji nowoczesnych systemów do terapii nowotworów tkanek miękkich w sześciu krajach, w tym w Polsce. Trzyletnia współpraca obejmuje sprzedaż urządzeń, serwis i dostawę materiałów eksploatacyjnych, co może wzmocnić ofertę produktową i zwiększyć przychody. Wprowadzenie tej technologii wpisuje się w strategię rozwoju spółki i może pozytywnie oddziaływać na wyniki oraz zainteresowanie inwestorów akcjami.
