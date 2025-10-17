Akcje Zions Bancorporation pod presją po odpisie kredytowym!

Zions Bancorporation znalazł się pod znaczną presją rynkową po ujawnieniu odpisu kredytowego na poziomie 50 milionów dolarów, dotyczącego dwóch dużych pożyczek udzielonych klientom będącym stronami postępowań sądowych. Bank wskazał, że problem wynika z zarzutów o błędne informacje przekazane podczas procesu kredytowego oraz niewywiązywania się z warunków umów przez tych klientów. Choć bank podkreślił, że te kredyty nie są powiązane z wcześniejszymi znanymi problematycznymi przypadkami, takimi jak Tricolor czy First Brands, co miało na celu odcięcie się od wcześniejszych problemów i pokazanie, że obecny odpis dotyczy nowych, odrębnych spraw, to jednak samo zdarzenie budzi poważne pytania o skuteczność praktyk kredytowych i zarządzania ryzykiem w instytucji.

Reakcja rynku była natychmiastowa, a kurs akcji banku zanurkował o około 13%, spadając do poziomu, co odzwierciedla rosnące obawy rynku dotyczące stabilności banku i jakości jego portfela kredytowego. Sytuacja ta jest szczególnie niepokojąca w kontekście szerszych problemów branży bankowości regionalnej, które wcześniej uwidoczniły się podczas kryzysu Silicon Valley Bank oraz innych regionalnych banków, gdzie wzrost ryzyka kredytowego wymusił rewizję bilansów i wywołał presję na wyceny akcji.

Kluczowe znaczenie mają nadchodzące wyniki za trzeci kwartał, które będą istotnym testem dla banku i dostarczą inwestorom wskazówek, czy problemy z kredytami mają charakter incydentalny, czy też mogą wskazywać na bardziej systemowe niedociągnięcia w polityce zarządzania ryzykiem. Bank stoi nadal przed wyzwaniami związanymi z rynkiem konsumenckim, które mogą być szersze niż tylko dwa kredyty objęte odpisem, co wymaga bacznej obserwacji i ostrożności.

Źródło: xStation5