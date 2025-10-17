czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
09:54 · 17 października 2025

Akcje Zions Bancorporation pod presją po odpisie kredytowym!

Mikołaj Sobierajski
·

Stock Analyst

Najważniejsze wnioski
Zions Bancorp
Akcje
ZION.US, Zions Bancorporation
-
-
Najważniejsze wnioski
  • Odpis dotyczy dwóch pożyczek z zarzutami o fałszywe informacje i niewypełnienie warunków
  • Pytania dotyczące jakości portfela kredytowego

Zions Bancorporation znalazł się pod znaczną presją rynkową po ujawnieniu odpisu kredytowego na poziomie 50 milionów dolarów, dotyczącego dwóch dużych pożyczek udzielonych klientom będącym stronami postępowań sądowych. Bank wskazał, że problem wynika z zarzutów o błędne informacje przekazane podczas procesu kredytowego oraz niewywiązywania się z warunków umów przez tych klientów. Choć bank podkreślił, że te kredyty nie są powiązane z wcześniejszymi znanymi problematycznymi przypadkami, takimi jak Tricolor czy First Brands, co miało na celu odcięcie się od wcześniejszych problemów i pokazanie, że obecny odpis dotyczy nowych, odrębnych spraw, to jednak samo zdarzenie budzi poważne pytania o skuteczność praktyk kredytowych i zarządzania ryzykiem w instytucji.

Reakcja rynku była natychmiastowa, a kurs akcji banku zanurkował o około 13%, spadając do poziomu, co odzwierciedla rosnące obawy rynku dotyczące stabilności banku i jakości jego portfela kredytowego. Sytuacja ta jest szczególnie niepokojąca w kontekście szerszych problemów branży bankowości regionalnej, które wcześniej uwidoczniły się podczas kryzysu Silicon Valley Bank oraz innych regionalnych banków, gdzie wzrost ryzyka kredytowego wymusił rewizję bilansów i wywołał presję na wyceny akcji.

Kluczowe znaczenie mają nadchodzące wyniki za trzeci kwartał, które będą istotnym testem dla banku i dostarczą inwestorom wskazówek, czy problemy z kredytami mają charakter incydentalny, czy też mogą wskazywać na bardziej systemowe niedociągnięcia w polityce zarządzania ryzykiem. Bank stoi nadal przed wyzwaniami związanymi z rynkiem konsumenckim, które mogą być szersze niż tylko dwa kredyty objęte odpisem, co wymaga bacznej obserwacji i ostrożności.

 

Źródło: xStation5

20 października 2025, 12:49

Czy Aegaeon od Alibaby zrewolucjonizuje wykorzystanie GPU?
20 października 2025, 11:49

PULS GPW: Polska giełda łapie oddech
20 października 2025, 11:04

Komentarz walutowy - Solidne dane z Polski. Czy jest powód do optymizmu?
20 października 2025, 10:47

Globalna awaria AWS wpływa na serwisy Amazona. Akcje stabilne przed raportem

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Dołącz do ponad 1 700 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację