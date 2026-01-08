Kryptowaluty spadają📉Ripple traci mimo umowy z Amazonem, Dogecoin pod presją

Spadki Bitcoina spowodowały wyprzedaż na szerokim rynku kryptowalut, co skutkuje spadkiem cen setek altcoinów, w tym popularnych tokenów takich jak Dogecoin czy kryptowaluta XRP (Ripple). Pesymizm dominuje na rynku, a ceny BTC spadły poniżej 90 tys. USD, podczas gdy Ethereum próbuje utrzymać okolice 3 tys. USD.
Wykresy Ripple i Dogecoin
Ripple dziś mocno traci i niemal całkowicie wymazuje noworoczne wzrosty, osuwając się poniżej EMA200 (czerwona linia), mimo umowy z Amazon Web Services (AWS), które poprzez generatywną AI Amazon Bedrock podjęło się usprawienia XRP ledger monitoryzując i analizując blockchain. Spadek po 'dotknięciu' 200-sesyjnej średniej może być przez rynek czytany jako sygnał strukturalnej słabości i utrwalenia spadkowego trendu, dopóki ceny znajdują się poniżej 2,4 USD. Spadki od lokalnego szczytu wynoszą obecnie blisko 25%.
Źródło: xStation5
Podobnie do Ripple, także Dogecoin cofnął się do 0,138 USD wymazując ostatnie dni wzrostów. Cena ponownie cofnęła się poniżej 50- sesyjnej średniej i nie zdołała utrzymać się powyżej niej dłużej niż przez kilka pierwszych dni stycznia.
Źródło: xStation5
