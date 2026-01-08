Ankieta NY Fed: wzrost oczekiwań inflacyjnych, ale także i cen akcji 📄🔎

Oczekiwania inflacyjne

Horyzont 1 roku: 3,4% (poprzednio 3,2%)

Horyzont 5 lat: 3,0% (bez zmian)

Rynek pracy

Średnie prawdopodobieństwo wyższego bezrobocia za 1 rok: 41,8% (poprzednio 42,1%)

Średnie prawdopodobieństwo utraty pracy w ciągu 12 miesięcy: 15,2% (średnia 12M 14,3% )

(średnia 12M ) Średnie prawdopodobieństwo znalezienia pracy po utracie obecnej: 43,1% (najniższy poziom w historii serii)

Finanse gospodarstw domowych

Prawdopodobieństwo, że ceny akcji w USA będą wyższe za 12 miesięcy: 38,0%

Grudniowe badanie oczekiwań konsumentów nowojorskiego Fed (New York Fed Survey of Consumer Expectations) pokazuje, że krótkoterminowe oczekiwania inflacyjne wzrosły, podczas gdy perspektywy średnio- i długoterminowe pozostały zakotwiczone.

Oczekiwania inflacji na rok wzrosły do 3,4% (z 3,2%), natomiast trzy- i pięcioletnie utrzymały się na poziomie 3,0%. Wzrosła niepewność co do inflacji, jednak oczekiwania dotyczące wzrostu cen nieruchomości pozostały bez zmian na 3%, a oczekiwania dla większości cen surowców obniżyły się. W obszarze finansów gospodarstw domowych pogorszyła się ocena dostępności kredytu. Ryzyko zaległości w spłatach wzrosło do najwyższego poziomu od początku 2020 r., mimo że oczekiwania dotyczące wzrostu dochodów i wydatków pozostały zasadniczo stabilne. Nastroje wobec rynku akcji poprawiły się nieznacznie, a prawdopodobieństwo, że ceny akcji w USA będą wyższe za rok, wzrosło do 38%.

Wyraźnemu pogorszeniu uległy natomiast perspektywy rynku pracy, co stanowi najbardziej niepokojący sygnał badania. Oczekiwania znalezienia pracy spadły do rekordowo niskiego poziomu, postrzegane prawdopodobieństwo utraty pracy wzrosło do 15,2%. Wskazuje to na spadek pewności pracowników i ich siły negocjacyjnej. Choć oczekiwania dotyczące bezrobocia nieznacznie się obniżyły, pozostają one podwyższone, a oczekiwany wzrost wynagrodzeń spadł do 2,5%, poniżej średniej z ostatnich 12 miesięcy.

Łącznie rosnące poczucie niepewności zatrudnienia i słabsze oczekiwania płacowe sugerują ochłodzenie popytu na pracę, co może ograniczać presję płacową i wzmacniać argumenty za głębszymi obniżkami stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.

Dolar jest dzisiaj najmocniejszą walutą G10, częściowo wsparty przez mocne dane o bilansie handlowym USA i znaczącym spadku deficytu. EURUSD traci 0,20%, a indeks dolara USDIDX zyskuje 0,15%.





