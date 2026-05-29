🔄 AKTUALIZACJA: Iran odrzuca wersję Trumpa - OIL odwraca spadki 💥

Irańska agencja prasowa Fars News zakwestionowała w piątek oświadczenie prezydenta USA Donalda Trumpa o osiągnięciu porozumienia z Teheranem, określając jego słowa jako "mieszaninę prawdy i kłamstw" i próbę przedstawienia fałszywego zwycięstwa dyplomatycznego. Według źródeł agencji żadna z wynegocjowanych klauzul nie zobowiązuje Iranu do otwarcia Cieśniny Ormuz bez opłat tranzytowych, a Iran nie zgodził się na demontaż materiałów nuklearnych. Wcześniej Trump ogłosił przez Truth Social zniesienie amerykańskiej blokady morskiej Iranu, warunkując je rezygnacją Teheranu z programu zbrojeniowego, pełnym otwarciem Hormuz oraz neutralizacją min morskich. Dodał, że finalna decyzja zapadnie po naradzie w Situation Room i że żadne środki finansowe nie zostaną przekazane do czasu dalszych ustaleń. Rynki zareagowały gwałtownie na oba komunikaty. Ropa Brent spadła ponad 2% do okolic 90 USD, a po odpowiedzi Teheranu część strat została odrobiona. Sytuacja pozostaje nierozstrzygnięta. Oba obozy prezentują sprzeczne wersje przebiegu rozmów, co utrzymuje wysoką zmienność na rynkach surowcowych.

