Węgry odblokowują środki z UE, EURHUF traci 0,5%

Niespełna miesiąc po spektakularnym zwycięstwie w wyborach parlamentarnych, Peter Magyar doszedł do porozumienia ws. odblokowania funduszy unijnych z Komisją Europejską.
Nowy premier Węgier przedstawił w Brukseli ambitny plan reform, który uzyskał wstępną akceptację Ursuli von der Leyen. Porozumienie otwiera drogę do uwolnienia 16,4 mld euro (w tym 10 mld euro z Funduszu Odbudowy, 4,2 mld euro z funduszy spójności oraz 2,2 mld euro w ramach reform związanych z wolnością akademicką).
Pieniądze nie trafią jednak do Budapesztu od razu – Bruksela będzie wypłacać je w transzach, a warunkiem koniecznym jest wcześniejsze wdrożenie i oficjalne zaakceptowanie przez KE konkretnych zmian prawnych. Wśród najważniejszych zobowiązań nowego gabinetu znalazły się:
- przystąpienie Węgier do Prokuratury Europejskiej (EPPO);
- wzmocnienie niezależności krajowego urzędu ds. integralności (Integrity Authority) odpowiedzialnego za zwalczanie korupcji;
- likwidacja tzw. fundacji interesu publicznego (PITs) zarządzających dotychczas węgierskimi uniwersytetami, co pozwoli na natychmiastowy powrót węgierskich studentów do programu Erasmus od nowego roku akademickiego.
Na te doniesienia natychmiast zareagowały rynki finansowe. Informacja o napływie ogromnego kapitału do kraju i normalizacji stosunków z UE wyraźnie umocniła węgierską walutę – kurs EUR/HUF zanotował spadek o 0,5%. Scenariusz zakładający prędkie odblokowanie środków z UE był uprzednio szeroko wyceniany przez rynki, co ograniczyło skalę ruchu na walucie.
Wykres 1: EURHUF (13.03 - 29.05)
Źródło: xStation, 29.05.2026
Znaczne wzrosty odnotował również parkiet w Budapeszcie, gdzie główny indeks giełdowy BUX wzrósł o 2,4%.
—
Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB
