PILNE: Trump ogłasza zniesienie blokady morskiej Iranu🚨

USA znoszą blokadę morską Iranu po tym, jak Teheran spełnił kluczowe warunki Waszyngtonu. Trump poinformował przez Truth Social, że porozumienie obejmuje zobowiązanie Iranu do rezygnacji z broni nuklearnej, natychmiastowe otwarcie Cieśniny Ormuz bez opłat tranzytowych oraz neutralizację min morskich. Uran ma zostać wydobyty przez USA we współpracy z Iranem i MAEA, a następnie zniszczony. Trump zastrzegł jednak, że żadne środki finansowe nie zostaną przekazane do czasu dalszych ustaleń, a finalna decyzja ma zapaść po naradzie w Situation Room. Źródło: The Truth Social Rynki reagują błyskawicznie — ropa naftowa traci wyraźnie na wartości, podobnie dolar, w anticipation złagodzenia napięć w rejonie kluczowym dla globalnych dostaw surowców. Cieśnina Ormuz to około 20% światowego eksportu ropy. Źródło: xStation

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.