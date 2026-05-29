🚩 Bitcoin traci i testuje ważny poziom wsparcia. Co dalej z kryptowalutą?

Bitcoin spadł dziś poniżęj 73 tys. USD mimo dalszych wzrostów na rynkach akcji i potwierdza sezonową słabość przed sezonem letnim. Podobnie rok 2026 okazuje się być nieudany dla szerszej branży kryptowalut, a znany z niskich opłat transakcyjnych blockchain Sui za którym stoi Mysten Labs drugi dzień z rzędu wstrzymał możliwość zawierania transakcji na blockchainie. Cena BTC spadła do w pobliżęe 200-sesyjnej wykładniczej średniej kroczącej na tygodniowym interwale - patrząc na poprzednie cykle widzimy, że BTC spadał poniżej niej m.in. wiosną 2020 roku, w środku bessy w roku 2022 oraz w lutym 2026 roku. Powrót poniżej 72 tys. USD mógłby wskazywać na słąbość rynku i presję na test lokalnych minimów przy 60 tys. USD. Jeśli Bitcoin szybko nie odzyska sił i nie odbije do ok. 80 tys. USD scenariusz spadkowy jest realny. Ostatnie dane on-chain z CryptoQuant wskazują na znaczny spadek aktywności zakupowej wieloryby, co także pokrywa się z cykliczną słabością z wiosny 2022 roku. Byki muszą szybko pokazać siłę, by zdjąć presję z "króla kryptowalut".
Wykres Bitcoina (interwał W1)
Źródło: xStation5
