Aktywa BlackRock osiągnęły 11,5 biliona dolarów, a napływy w trzecim kwartale wzrosły do 221 miliardów dolarów📈

BlackRock (BLK.US) opublikował dziś raport o wynikach za III kwartał 2024 r. przed sesją na Wall Street i zyskuje 1,5%. Akcje największego na świecie zarządzającego aktywami prawdopodobnie zareagują na dobre ogólne wyniki, z rekordowymi aktywami pod zarządzaniem i znacznymi napływami netto. BlackRock odnotował lepsze niż oczekiwano przychody netto w III kwartale w prawie każdym segmencie, ze szczególnie dobrymi wynikami w zakresie długoterminowych wpływów i wpływów netto z akcji. Przychody firmy z usług technologicznych nieznacznie przekroczyły oczekiwania, wykazując spadek o 1,56% rok do roku. Łączne wpływy netto BlackRock osiągnęły 221,18 mld USD w ciągu kwartału, znacznie przekraczając oczekiwania analityków i stawiając firmę na dobrej drodze do przekroczenia rocznych celów. Poza niewielkim brakiem przychodów z usług technologicznych, raport był solidny, wykazując znacznie wyższe niż oczekiwano aktywa pod zarządzaniem, wpływy netto i EPS. Zwrot z kapitału własnego na poziomie 13,0% również okazał się wyższy niż oczekiwano. Mimo to, jako największy na świecie zarządzający aktywami, zdolność BlackRock do dalszego przyciągania znacznych wpływów i zwiększania zarządzanych aktywów w różnych segmentach przyciąga największą uwagę i prawdopodobnie wpłynie na reakcję rynku na publikację wyników. Implikowany jednodniowy ruch dla spółki w oparciu o dane historyczne wyniósł 2,19%, przy średniej niespodziance na poziomie 6,66% powyżej konsensusu dla skorygowanego EPS.

Najważniejsze dane:

Zarządzane aktywa (AUM) osiągnęły rekordowy poziom 11,5 bln USD, co oznacza wzrost o 26% rok do roku.

Łączne wpływy netto w wysokości 221,18 mld USD, znacznie przekraczające szacunki.

Skorygowany zysk na akcję w wysokości 11,46 USD, przewyższający oczekiwania.

Przychody wzrosły o 15% rok do roku do 5,2 mld USD

Wyniki BlackRock za 3 kwartał 2024 r.

Zarządzane aktywa: 11,48 bln USD wobec oczekiwanych 11,19 bln USD (+26% r/r)

Łączne wpływy netto: 221,18 mld USD wobec 127,2 mld USD oczekiwanych

Napływy długoterminowe: 160,17 mld USD wobec oczekiwanych 100,02 mld USD

Skorygowany EPS: 11,46 USD vs 10,40 USD oczekiwane (+5% r/r)

Przychody: 5,20 mld USD wobec oczekiwanych 5,0 mld USD (+15% r/r)

Podział na segmenty

Napływy netto kapitału własnego: 74,14 mld USD wobec oczekiwanych 29,5 mld USD

Wpływy netto z instrumentów o stałym dochodzie: 62,74 mld USD wobec oczekiwanych 58,44 mld USD

Instytucjonalne wpływy netto: 55,90 mld USD

Napływy netto inwestorów detalicznych: 6,86 mld USD

Inne kluczowe wskaźniki

Marża operacyjna: 38,6% wobec oczekiwanych 38%

Skorygowana marża operacyjna: 45,8% wobec oczekiwanych 44,1%

Opłaty podstawowe i przychody z pożyczek papierów wartościowych: 4,03 mld USD, zgodnie z szacunkami

Opłaty za wyniki doradztwa inwestycyjnego: 388 mln USD wobec oczekiwanych 158,7 mln USD

Przychody z usług technologicznych: 403 mln USD wobec oczekiwanych 405,1 mln USD (-1% r/r)

Łączne wydatki: 3,19 mld USD wobec oczekiwanych 3,09 mld USD (+11% r/r)

Dodatkowe uwagi