Alphabet i Tesla przed wynikami: czy giganci wstrząsną Wall Street?

Alphabet przed wynikami: Czy rekordowe inwestycje w AI zaczynają się zwracać?

Alphabet opublikuje wyniki za II kwartał po zakończeniu środowej sesji na Wall Street. Choć spółka od wielu kwartałów regularnie przebija prognozy zysków, tym razem uwaga inwestorów będzie skupiona przede wszystkim na tempie wzrostu Google Cloud, monetyzacji sztucznej inteligencji oraz komentarzach dotyczących rekordowych inwestycji w infrastrukturę AI. Rynek będzie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy największy w historii program inwestycyjny Alphabetu zaczyna przekładać się na wyższą rentowność i szybszy wzrost przychodów.

Najważniejsze oczekiwania przed wynikami

Wall Street oczekuje zysku na akcję (EPS) na poziomie ok. 2,9–3,0 USD oraz przychodów rzędu 101–117 mld USD (w zależności od źródła konsensusu), co oznacza około 24% wzrost rok do roku.

Alphabet przebił prognozy EPS w ośmiu kolejnych kwartałach, a przychody rozczarowały analityków tylko raz w tym okresie.

Google Cloud pozostaje kluczowym motorem wzrostu – analitycy prognozują około 22,8 mld USD przychodów i blisko 67% wzrostu r/r.

Rynek będzie analizował, czy kwartalne nakłady inwestycyjne (CAPEX) wzrosły do około 45 mld USD oraz czy zarząd podtrzyma tegoroczny plan wydatków na AI w wysokości 180–190 mld USD.

Wolne przepływy pieniężne (FCF) spadły w poprzednim kwartale o 47% r/r pod wpływem rekordowych inwestycji w AI, dlatego inwestorzy będą szukać sygnałów poprawy rentowności tych wydatków.

Przychody z reklam YouTube mają wynieść 10,8 mld USD (+9,8% r/r), natomiast Google Search & Other około 63,5 mld USD (+17,3% r/r).

Bank of America podniósł prognozę wzrostu Google Cloud do 70% r/r i utrzymał rekomendację Buy, a Wells Fargo, Wolfe Research i BMO Capital podniosły ceny docelowe odpowiednio do 438, 460 i 455 USD za akcję.

Google Cloud ma udowodnić, że AI zaczyna się opłacać

Największa część uwagi rynku będzie skierowana na wyniki Google Cloud. W poprzednim kwartale segment zwiększył przychody o 63% r/r do 20 mld USD, a marża operacyjna wzrosła do 32,9% wobec 17,8% rok wcześniej. Był to najszybszy wzrost od wielu lat, a poprawa rentowności przewyższyła oczekiwania rynku.

Analitycy oczekują obecnie około 22,8 mld USD przychodów z Google Cloud, co oznacza dalszy wzrost o około 67% rok do roku. Dla inwestorów kluczowe będzie jednak nie tylko tempo wzrostu, ale również odpowiedź na pytanie, czy biznes chmurowy jest już w stanie generować wystarczające zyski, aby uzasadnić rekordowe wydatki na rozwój infrastruktury AI.

Rekordowy CAPEX i Gemini znajdą się w centrum uwagi

Alphabet podniósł tegoroczny plan nakładów inwestycyjnych do 180–190 mld USD i według szacunków w samym II kwartale mógł wydać około 45 mld USD na rozwój centrów danych oraz infrastruktury AI. Jednocześnie spółka rozszerza wdrożenia platformy Gemini dzięki współpracy m.in. z Accenture i Cognizant oraz rozwija własne układy AI, prezentując procesory TPU nowej generacji Ironwood i pracując nad kolejnym akceleratorem o nazwie Frozen v2.

Inwestorzy będą również zwracać uwagę na komentarze dotyczące dostępności układów Ironwood, popytu na Gemini Enterprise oraz wpływu rosnących kosztów sprzętu na przyszłe wydatki. Istotnym tematem może być także opóźnienie premiery Gemini Pro 3.5, choć część analityków uważa, że nie będzie ono miało większego wpływu na wyniki spółki.

Reklama nadal finansuje rozwój AI

Pomimo ogromnych inwestycji w sztuczną inteligencję największym źródłem przychodów Alphabet pozostaje biznes reklamowy. W poprzednim kwartale przychody segmentu Search & Other wzrosły o 19% do 60,4 mld USD, pokazując, że wyszukiwarka pozostaje odporna na rosnącą popularność chatbotów AI i funkcji AI Overviews.

Wall Street oczekuje obecnie:

Google Advertising: 81,68 mld USD (+14,5% r/r),

Google Search & Other: 63,54 mld USD (+17,3% r/r),

YouTube Ads: 10,76 mld USD (+9,8% r/r),

Google Network: 7,08 mld USD (-3,8% r/r).

Poza samymi wynikami finansowymi inwestorzy będą analizować, czy funkcje AI w wyszukiwarce zwiększają skuteczność reklam i przychody, czy też pozostają przede wszystkim kosztowną odpowiedzią na rosnącą konkurencję ze strony OpenAI i Anthropic. To właśnie odpowiedź na to pytanie może w największym stopniu wpłynąć na reakcję rynku po publikacji raportu.

Alphabet (interwał D1)

Akcje spółki notowane są ok. 10% poniżej szczytów, choć spółka notuje rekordowe wyniki finansowe.

Źródło: xStation5

Alphabet utrzymuje dwucyfrowe tempo wzrostu przychodów przy jednoczesnej wyraźnej poprawie rentowności – marża EBIT wzrosła do około 36%, a zwrot z kapitału własnego (ROE) przekracza 56%. Mimo rekordowych wyników finansowych akcje pozostają około 10% poniżej historycznych szczytów, co pokazuje, że inwestorzy oczekują dalszego przyspieszenia monetyzacji AI. Przed wynikami kluczowe będą dynamika Google Cloud, rentowność segmentu oraz komentarze zarządu dotyczące zwrotu z rekordowych inwestycji w infrastrukturę sztucznej inteligencji. Źródło: XTB Research

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