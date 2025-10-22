Alphabet rośnie w handlu przedsesyjnym mimo presji konkurencji

Mimo pozytywnych sygnałów, Alphabet zmaga się z presją konkurencji ze strony OpenAI i ich nowej przeglądarki ChatGPT Atlas.

Najważniejsze wnioski

Akcje Alphabet zyskują w handlu przed otwarciem rynku po wiadomości, że startup zajmujący się sztuczną inteligencją Anthropic prowadzi zaawansowane negocjacje z Google w sprawie potencjalnej wielomiliardowej umowy na usługi chmurowe. W ramach tego porozumienia Google Cloud miałby udostępnić znaczne moce obliczeniowe, które umożliwią Anthropic dalszy rozwój i skalowanie ich zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji. Anthropic, znany głównie z asystenta AI o nazwie Claude, który jest bezpośrednim konkurentem ChatGPT od OpenAI, już wcześniej otrzymał istotne wsparcie finansowe od Google. Ta możliwa współpraca podkreśla kluczowe znaczenie infrastruktury chmurowej dla rozwoju nowoczesnych technologii sztucznej inteligencji oraz pokazuje, że Alphabet chce umocnić swoją rolę jako główny dostawca usług dla innowacyjnych firm działających w tym obszarze. Chociaż negocjacje są jeszcze w toku i nie zostały oficjalnie potwierdzone, partnerstwo to może przynieść znaczące korzyści finansowe Google Cloud, a także przyspieszyć rozwój rozwiązań sztucznej inteligencji oferowanych przez Anthropic. Jest to także sygnał, że Alphabet aktywnie inwestuje w strategiczne relacje, które pozwolą jej skutecznie rywalizować na szybko rozwijającym się rynku sztucznej inteligencji. Warto jednak zauważyć, że Alphabet zmaga się również z narastającą konkurencją w sektorze sztucznej inteligencji. Wczoraj, kurs akcji spadł o ponad 2% po ogłoszeniu przez OpenAI nowej przeglądarki internetowej opartej na sztucznej inteligencji, ChatGPT Atlas. Nowa przeglądarka oferuje między innymi asystenta AI do realizacji zadań online oraz funkcję pamięci poprawiającą trafność wyszukiwań, co bezpośrednio stawia ją w konkurencję z Google Chrome i może zagrozić przychodom Alphabet z reklam. Źródło: xStation5 Mimo tych wyzwań akcje Alphabet pozostają w silnym trendzie wzrostowym od początku roku. Pod koniec października spółka opublikuje swój raport kwartalny, na który inwestorzy czekają z dużym zainteresowaniem, mając nadzieję na kolejne wskazówki dotyczące dalszych perspektyw firmy w dynamicznie zmieniającym się środowisku technologicznym.



Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.