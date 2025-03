Alphabet spada 3,5% po ogłoszeniu przejęcia Wiz za 32 miliardy dolarów

Alphabet Inc., spółka-matka Google, ogłosiła we wtorek, że zgodziła się przejąć firmę zajmującą się cyberbezpieczeństwem Wiz Inc. za 32 miliardy dolarów w gotówce, co spowodowało spadek akcji Alphabet o 3,49% w notowaniach w Nowym Jorku.

Ta transakcja — największe przejęcie w historii Alphabet — następuje po odrzuceniu przez Wiz oferty Google o wartości 23 miliardów dolarów w zeszłym roku, gdy firma wolała dążyć do IPO. Od tego czasu wycena Wiz gwałtownie wzrosła z 12 miliardów do około 30 miliardów dolarów.

Wiz dołączy do Google Cloud po finalizacji transakcji, której zakończenie przewiduje się w 2025 roku, po uzyskaniu zgód regulacyjnych. "To przejęcie stanowi inwestycję mającą na celu przyspieszenie poprawy bezpieczeństwa w chmurze i możliwości korzystania z wielu środowisk chmurowych" — stwierdziło Google w swoim komunikacie.

Założona w 2020 roku firma Wiz dostarcza narzędzia do cyberbezpieczeństwa w chmurze, które identyfikują i ustalają priorytety zagrożeń w środowiskach chmurowych. Dyrektor generalny Assaf Rappaport opisał przejęcie jako "przymocowanie rakiety do naszych pleców", które "przyspieszy tempo naszych innowacji szybciej niż moglibyśmy osiągnąć jako samodzielna firma."

Aby rozwiać obawy regulacyjne, Google zobowiązało się, że produkty bezpieczeństwa Wiz będą nadal działać na wszystkich głównych platformach chmurowych, w tym na konkurencyjnych usługach od Amazona, Microsoftu i Oracle.

Przejęcie będzie testem dla Andrew Fergusona, przewodniczącego FTC z nominacji Trumpa, ponieważ Google już zmaga się z dwoma pozwami antymonopolowymi — w jednym federalny sędzia orzekł, że firma utrzymywała nielegalny monopol w wyszukiwarkach, a drugi dotyczy jej narzędzi reklamy cyfrowej.

Przy wartości 32 miliardów dolarów, transakcja Wiz stanowi największą transakcję 2025 roku i potencjalnie może ożywić ospały rynek fuzji i przejęć, na którym w tym roku zawarto tylko dziewięć transakcji przekraczających 10 miliardów dolarów, według danych Dealogic.

Alphabet (interwał D1)

Akcje obecnie są notowane poniżej poziomu zniesienia Fibonacciego 78,6%. Niedźwiedzie prawdopodobnie ponownie będą chciały przetestować minima na poziomie 147 dolarów, podczas gdy byki muszą odzyskać poziom zniesienia Fibonacciego 61,8%, aby odzyskać impet wzrostowy. Wskaźnik RSI konsoliduje się w pobliżu poziomów wyprzedania, podczas gdy MACD pozostaje napięty po niedźwiedzim przecięciu. Źródło: xStation