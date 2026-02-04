Alphabet z totalnymi rekordami. Rynki próbują przetrawić gigantyczny CapEx

Rynki wciąż próbują oszacować, jak zareagować na raport Alphabet. Chwilę po ogłoszeniu wyników w handlu pozasesyjnym akcje spółki zanurkowały o 5–6%, by po chwili odbić i wzrosnąć o około 2%. W momencie pisania tego tekstu akcje w handlu posesyjnym notują wzrost o około 1,5%. To pokazuje, że inwestorzy mają problem, by przetrawić publikację. Z jednej strony panuje ulga, że Alphabet udowodnił systematyczność w wynikach i po raz kolejny pokazał, że potrafi skutecznie monetyzować sztuczną inteligencję, z drugiej strony niepokój budzą gigantyczne nakłady inwestycyjne.

Alphabet opublikował wyniki za czwarty kwartał 2025 roku, które pokazują siłę i skalę biznesu spółki. Przychody osiągnęły 113,8 mld USD, przewyższając konsensus rynku na poziomie 111,4 mld USD, a zysk na akcję wyniósł 2,82 USD wobec oczekiwanych 2,65 USD. Jest to już kolejny kwartał, w którym Alphabet przekracza magiczną granicę 100 mld USD przychodów, co pokazuje stabilność i systematyczność wzrostu.

Segment Google Cloud wygenerował 17,7 mld USD przychodów, wyraźnie przewyższając oczekiwania, a jego dynamika pokazuje, że chmura i AI zaczynają realnie wspierać wyniki finansowe. Segment Google Services pozostaje solidnym fundamentem, a przychody z reklam w wyszukiwarce utrzymały stabilny wzrost. Przychody z YouTube były jedynym punktem nieco poniżej prognoz, ale nie zmienia to ogólnego pozytywnego obrazu raportu. Wyższe przychody potwierdzają, że AI i optymalizacja usług nie są jedynie marketingową narracją, ale rzeczywiście poprawiają monetyzację kluczowego biznesu reklamowego.

Najważniejszym elementem raportu okazały się jednak prognozy nakładów inwestycyjnych na 2026 rok. Alphabet planuje wydać od 175 do 185 mld USD, co oznacza wzrost o ponad 60% w porównaniu z poprzednim rokiem i jest znacznie wyższe niż szacunki analityków wynoszące 119,5 mld USD. To jest ofensywa w pełnym tego słowa znaczeniu. Spółka agresywnie inwestuje w centra danych, rozwój infrastruktury AI oraz ekspansję usług chmurowych. Taka skala CapEx jest bezprecedensowa i sygnalizuje, że Alphabet nie chce jedynie utrzymać przewagi, ale zbudować fundamenty do dominacji w erze AI i chmury. Jednocześnie rynek reaguje mieszanymi emocjami, pojawia się pytanie, czy tempo wzrostu nakładów nie przewyższy w krótkim terminie możliwości monetyzacji, co mogłoby chwilowo obniżyć marże i presję na gotówkę.

Alphabet pokazuje jednak, że potrafi generować realny zysk z każdego kliknięcia i każdej reklamy. Systematyczne zwiększanie przychodów wskazuje, że AI i optymalizacja usług zaczynają realnie wspierać finanse firmy. Spółka łączy ofensywne inwestycje z efektywną monetyzacją, udowadniając, że rozwój sztucznej inteligencji i chmury może przynosić realne korzyści finansowe, nawet przy agresywnej ekspansji kapitałowej.

Rynki starają się teraz przetrawić kombinację wyników i ambitnych wydatków. Alphabet udowodnił, że potrafi utrzymać imponującą skalę przychodów i systematyczność w wynikach, a jednocześnie wchodzi w etap wyjątkowo agresywnej ekspansji, który może zdefiniować jej pozycję na lata. Reakcja akcji w handlu pozasesyjnym pokazuje, że inwestorzy dostrzegają potencjał i fundamenty, ale wciąż próbują oszacować krótkoterminowy balans między gigantycznym CapEx a tempem monetyzacji AI.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB