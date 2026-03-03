Broadcom jako ostatni z wielkich. Czego rynki mogą oczekiwać po wynikach?

Broadcom Inc. wchodzi w sezon publikacji wyników kwartalnych w roli jednej z najważniejszych spółek półprzewodnikowych, które kształtują rozwój infrastruktury dla sztucznej inteligencji i rozwiązań chmurowych. Spółka opublikuje wyniki po sesji jutro, a oczekiwania rynków są wysokie: obserwują one nie tylko dynamikę przychodów, ale przede wszystkim strukturę wzrostu i zdolność Broadcom do utrzymania wysokich marż w segmencie zaawansowanych układów ASIC oraz oprogramowania infrastrukturalnego. Po ostatnich kwartałach z rekordowymi wynikami sprzedaży układów AI i networkingowych, rynki spodziewają się kolejnego silnego kwartału, ale jednocześnie analizują ryzyka związane z presją kosztową, miksu produktowego oraz ewentualnymi wahaniami popytu w sektorze centrów danych. Wyniki Q1 FY2026 będą testem, czy Broadcom potrafi przekuć rosnący popyt na AI w trwały wzrost przychodów i utrzymanie konkurencyjnej pozycji w branży półprzewodników.

Prognozy finansowe Q1 FY2026

Rynki oczekują solidnych wyników Broadcom w Q1 FY2026, a kluczowe prognozy wyglądają następująco:

Przychody całkowite: 19,2 mld USD (+28% r/r)

EPS (zysk na akcję): 2,02USD (+26% r/r)

Przychody z AI i ASIC: 8,2 mld USD (+100 % r/r), główny motor wzrostu

Segment oprogramowania infrastrukturalnego: umiarkowany wzrost w skali roku

Pozostałe produkty półprzewodnikowe i sieci: stabilny wzrost, wolniejszy niż AI

Rynki będą zwracać szczególną uwagę na strukturę przychodów. Pytanie jakie jest stawiane dotyczy udziału przychodów z AI i ASIC względem pozostałych segmentów. Istotne jest także, czy większy udział produktów o niższych marżach nie osłabi ogólnej rentowności, zwłaszcza w kontekście rosnących kosztów produkcji i nakładów inwestycyjnych.

AI i ASIC jako główny motor wzrostu

Przychody generowane przez układy ASIC oraz rozwiązania AI stanowią obecnie kluczowy czynnik napędzający rozwój Broadcom. Popyt ze strony hyperscalerów i dużych partnerów technologicznych pozostaje wysoki, co przekłada się na dynamiczny wzrost sprzedaży w segmencie AI. Broadcom dostarcza zarówno wyspecjalizowane układy przyspieszające obliczenia sztucznej inteligencji, jak i infrastrukturę sieciową wspierającą centra danych, co czyni spółkę strategicznym dostawcą rozwiązań dla branży AI. Integracja tych produktów w centrach danych klientów pozwala firmie generować stabilne przychody i zwiększać udział w rynku rozwiązań wspierających uczenie maszynowe i przetwarzanie dużych zbiorów danych. Rynki będą szczególnie uważnie obserwować tempo wzrostu przychodów z AI oraz ich wpływ na całkowitą rentowność, ponieważ segment ten staje się kluczową dźwignią wzrostu Broadcom poza tradycyjnymi produktami półprzewodnikowymi i oprogramowaniem infrastrukturalnym.

Marże i presja kosztowa w Q1 FY2026

Pomimo silnego wzrostu przychodów, rynki będą szczególnie uważnie analizować poziom marż Broadcom w nadchodzącym kwartale. Większy udział produktów o niższych marżach, w tym niektórych układów sieciowych i części oprogramowania infrastrukturalnego, może powodować spłaszczenie marży brutto i operacyjnej w porównaniu do poprzednich kwartałów. Rynki będą zwracać uwagę na komentarze zarządu dotyczące miksu sprzedaży, zarządzania kosztami produkcji i alokacji nakładów inwestycyjnych w segmentach AI oraz ASIC. Efektywne balansowanie między inwestycjami w rozwój nowych układów a utrzymaniem wysokiej rentowności będzie kluczowym wskaźnikiem jakości strategii Broadcom i sygnałem dla rynków, czy spółka potrafi skalować produkty AI w sposób rentowny przy rosnącym popycie oraz kosztach produkcji.

Sentyment rynkowy i ryzyka krótkoterminowe

Rynki podchodzą do wyników Broadcom z mieszanym sentymentem. Pomimo solidnych prognoz wzrostu, spółka może być podatna na krótkoterminowe wahania wywołane rotacją kapitału poza sektor półprzewodników po wynikach silniejszych konkurentów, takich jak NVIDIA Corporation. Wysokie oczekiwania co do przychodów z AI oraz powtarzające się kwartały pobić prognoz powodują, że nawet niewielkie rozczarowania mogą wywołać nerwową reakcję rynków. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest możliwość normalizacji popytu po intensywnym cyklu inwestycyjnym w centra danych. Rynki będą również monitorować komentarze analityków i potencjalne korekty ratingów cen docelowych, które mogą wpłynąć na krótkoterminową wycenę spółki, niezależnie od fundamentów i długoterminowego potencjału wzrostu.

Wnioski i kluczowe wskaźniki