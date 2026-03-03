Nvidia w obliczu nowych limitów H200 w Chinach

Amerykańskie władze rozważają wprowadzenie limitów na eksport zaawansowanych akceleratorów AI, co może znacząco wpłynąć na obecność Nvidii Corporation na chińskim rynku. Proponowany limit 75 000 sztuk chipów H200 na jednego chińskiego klienta jest znacznie niższy od początkowych oczekiwań największych lokalnych graczy, którzy zgłaszali potrzeby przekraczające 150 000 jednostek. Ograniczenia obejmowałyby również produkty konkurencyjne, w tym AMD MI325, zliczane do wspólnej puli na klienta, co dodatkowo komplikuje strategię sprzedaży i wymaga bardziej rygorystycznego zarządzania dystrybucją technologii.

W szerszym kontekście regulacyjnym wcześniejsze pozwolenia na eksport H200 do Chin wiązały się z określonymi restrykcjami. Wolumen eksportu był ograniczony do połowy tego, co sprzedawano na rynku amerykańskim, wymagano weryfikacji przez niezależne laboratoria, a zastosowania militarne były zakazane. Obecne dyskusje w administracji idą jednak krok dalej, wprowadzając limity per firma, które mają umożliwić precyzyjną kontrolę przepływu zaawansowanej technologii AI oraz zapobiegać koncentracji mocy obliczeniowej w rękach nielicznych podmiotów. Działania te wpisują się w szerszą strategię Stanów Zjednoczonych, zmierzającą do utrzymania przewagi technologicznej w obszarze sztucznej inteligencji wobec rosnącej konkurencji ze strony Chin.

Decyzja jest odpowiedzią na gwałtownie rosnący popyt w Chinach, który w wielu przypadkach przekracza zdolności produkcyjne Nvidii szacowane na około siedemset tysięcy jednostek miesięcznie. Wprowadzenie limitów eksportowych zmusi firmę do bardziej selektywnego przydzielania zasobów, priorytetyzowania klientów i poszukiwania alternatywnych rynków, na których ograniczenia nie obowiązują. W średnim i długim okresie może to również przyspieszyć wysiłki Chin w kierunku samowystarczalności technologicznej w obszarze AI, co stanowi istotny czynnik strategiczny dla całego sektora półprzewodników.

Dla Nvidii ograniczenia te oznaczają przede wszystkim wyzwanie operacyjne i strategiczne. Firma pozostaje liderem technologii AI, a jej produkty są fundamentem dla globalnych rozwiązań w tym segmencie, ale konieczność dostosowania do nowych regulacji może wymagać rewizji planów ekspansji i prognoz przychodów w krótkim okresie. Jednocześnie skala produkcji oraz potencjał rozwoju w innych regionach i kolejnych generacjach chipów daje Nvidii możliwość częściowego zrekompensowania ograniczeń na rynku chińskim.

Ostatecznie decyzja o limitach eksportowych H200 podkreśla rosnącą rolę geopolityki w sektorze półprzewodników i zwiększa poziom niepewności dla inwestorów. Jednocześnie nie zmienia fundamentalnej pozycji Nvidii jako globalnego lidera w technologii AI.