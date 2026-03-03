S&P sygnalizuje problem z ratingiem Paramount Skydance

Akcje Paramount Skydance znalazły się pod presją po tym, jak agencje ratingowe obniżyły ocenę zdolności kredytowej spółki i umieściły ją na liście obserwacyjnej z negatywnymi implikacjami. Powodem są rosnące poziomy zadłużenia w związku z planowaną fuzją z Warner Bros. Discovery oraz niepewność co do sposobu finansowania i struktury kapitałowej po transakcji. Rynki reagują spadkiem kursu i skupiają się na możliwościach spółki do utrzymania płynności, kontrolowania kosztów długu i zapewnienia stabilnych przepływów gotówkowych w nowej strukturze.

Rating S&P i ostrzeżenia agencji

Agencja S&P Global Ratings umieściła Paramount Skydance na liście obserwacyjnej z negatywnymi implikacjami, co oznacza, że dalsze pogorszenie oceny kredytowej jest realnym scenariuszem, jeśli nie pojawią się działania w zakresie finansowania i redukcji zadłużenia. Ostrzeżenie S&P wynika z wysokiego poziomu zadłużenia w związku z planowaną fuzją z Warner Bros. Discovery oraz niepewności co do struktury finansowania i terminów spłaty zobowiązań po połączeniu spółek. Rynki odbierają to jako sygnał zwiększonego ryzyka finansowego, potencjalnie wyższych kosztów obsługi długu oraz ograniczonej elastyczności finansowej w krótkim terminie.

Zadłużenie z fuzji Warner Bros

Planowana fuzja o wartości 110 miliardów USD ma pozostawić połączoną spółkę z szacowanym poziomem 79 miliardów USD netto długu, co stawia Paramount Skydance w gronie firm o wysokiej dźwigni finansowej w sektorze mediów. Finansowanie obejmuje zarówno kapitał własny, jak i znaczne kwoty długu, co zwiększa presję na przepływy gotówkowe i potencjalnie podnosi koszt kapitału. S&P podkreśla, że wysoki poziom zadłużenia może zwiększać wrażliwość spółki na wahania rynkowe, wzrost stóp procentowych oraz presję konkurencyjną, a także ograniczać elastyczność w reagowaniu na zmieniające się warunki w segmencie streamingowym i mediowym.

Reakcja rynków

W odpowiedzi na ostrzeżenie S&P, akcje Paramount Skydance odnotowały spadki, odzwierciedlając wzrost percepcji ryzyka finansowego przez rynki. Inwestorzy koncentrują się na możliwościach obsługi długu, utrzymaniu płynności oraz stabilności przepływów gotówkowych w nowej strukturze po fuzji. Wyceniane jest ryzyko wyższych kosztów finansowania i ograniczonego dostępu do rynku obligacji o wysokiej jakości kredytowej.

Ryzyka operacyjne i strategiczne

Fuzja ma na celu stworzenie jednego z największych konglomeratów medialnych i streamingowych, łącząc subskrybentów Paramount+, HBO Max i inne aktywa. Długoterminowe korzyści strategiczne pozostają istotne, w tym większa skala produkcji treści i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej. Rynki jednak zwracają uwagę na ryzyka krótkoterminowe, takie jak trudności w integracji systemów operacyjnych i technologicznych, potencjalne zwolnienia pracowników oraz możliwość nadzoru regulacyjnego. Inwestorzy będą monitorować, w jaki sposób spółka radzi sobie z integracją, utrzymaniem rentowności i zarządzaniem długiem, co w najbliższym czasie może wpływać na wycenę akcji.

Wnioski dla rynków

Paramount Skydance znalazła się w fazie wysokiego ryzyka finansowego mimo atrakcyjnych strategicznych celów fuzji. W najbliższych tygodniach rynki będą obserwować: