Amazon rośnie 6% w handlu pozasesyjnym po publikacji przekraczających konsensus wyników za Q3 2024 📈

Amazon w艂a艣nie opublikowa艂 raport finansowy za trzeci kwarta艂 2024 roku. Konsensus przewidywa艂 przychody netto na poziomie 157,29 mld USD, zysk na akcj臋 (EPS) w wysoko艣ci 1,16 USD oraz przychody 艣rodowiska chmurowego Amazon Web Services (AWS) na poziomie 27,49 mld USD. Firma przekroczy艂a oczekiwania dotycz膮ce przychod贸w oraz zysk贸w na akcj臋, z kolei segment AWS wypad艂 nieznacznie poni偶ej szacunk贸w. Przychody netto wzros艂y o 11% rok do roku do poziomu 158,88 mld USD, przekraczaj膮c g贸rn膮 pierwotnych prognoz firmy (158,88 mld USD). Zysk na akcj臋 wzr贸s艂 do 1,43 USD (+52% wzgl臋dem Q3 2023: 0,94 USD). Przychody segmentu AWS wzros艂y do 27,45 mld USD, powtarzaj膮c skok o 19% drugi kwarta艂 z rz臋du. Zysk operacyjny osi膮gn膮艂 poziom 17,4 mld USD (szacowano: 14,76 mld USD). Akcje Amazona odbijaj膮 si臋 o 6% w handlu posesyjnym, zgodnie z prognozowanym ruchem walor贸w w reakcji na publikacj臋 raportu.

Szacunki dotycz膮ce podstawowej dzia艂alno艣ci chmurowej Amazona wskazywa艂y na nieco wi臋kszy wzrost, z prognoz膮 przychod贸w netto na poziomie 27,49 mld USD (+19,15% rok do roku). Wynik nieco poni偶ej oczekiwa艅 nie wp艂yn膮艂 jednak negatywnie na nastroje inwestor贸w w taki sam spos贸b, jak ni偶sze wyniki Azure Cloud odbi艂y si臋 na akcjach Microsoftu. Doch贸d operacyjny w segmencie AWS wzr贸s艂 znacz膮co do 10,4 mld USD (poprzednio: 7 mld USD), co wskazuje na popraw臋 rentowno艣ci produkt贸w Amazona, rozwiewaj膮c tym samym obawy wok贸艂 sektora cloud computing. W trzecim kwartale poczyniono szereg usprawnie艅 i nowych inicjatyw wok贸艂 AWS, m.in Amazon nawi膮za艂 strategiczne partnerstwo z Databricks w celu opracowania usprawnionych modeli opartych o AWS, kt贸re poprawi膮 stosunek ceny do wydajno艣ci podczas tworzenia wymagaj膮cych aplikacji AI. Dalsze informacje na temat przysz艂o艣ci AWS i jego mo偶liwo艣ci zwi膮zanych ze sztuczn膮 inteligencj膮 zostan膮 om贸wione podczas konferencji AWS re:Invent po 艢wi臋cie Dzi臋kczynienia w USA.

W segmencie sprzeda偶y i reklamy, wyniki podtrzymuj膮 pozytywny ton raportu finansowego Amazona. Przychody ze sprzeda偶y online wzros艂y o 7% rok do roku do poziomu 61,4 mld USD, przekraczaj膮c szacunki o 3%. Jest to g艂贸wnie zas艂uga rekordowej sprzeda偶y podczas lipcowej wyprzeda偶y Prime Day, generuj膮cej rekordowe przychody. Segment reklamowy Amazona wygenerowa艂 z kolei 14,3 mld USD przychod贸w, ponownie przekraczaj膮c oczekiwania analityk贸w. Us艂ugi subskrypcyjne Prime r贸wnie偶 nie zwalniaj膮 tempa, z przychodami wzrastaj膮cymi o 11% do 11,2 mld USD.

Podsumowuj膮c, Amazon zaprezentowa艂 solidne wyniki, wykazuj膮c si艂臋 we wszystkich segmentach swojej dzia艂alno艣ci. Wyniki AWS, cho膰 nieprzekraczaj膮ce pierwotnych prognoz, zadowoli艂y inwestor贸w w momencie publikacji raportu, co odzwierciedla dynamika cen akcji w handlu posesyjnym. Firma prognozuje r贸wnie偶 stabilny wzrost w czwartym kwartale 2024 roku, z oczekiwanym wzrostem przychod贸w netto na poziomie od 7% do 11%.