AMD inwestuje w Anthropic. Czy pozycja Nvidii jest zagrożona?

Wyścig o dominację na rynku sztucznej inteligencji coraz częściej rozgrywa się poza samymi procesorami. AMD i Anthropic podpisały jedną z największych umów ostatnich miesięcy, która obejmuje nie tylko wieloletnie dostawy infrastruktury obliczeniowej, ale również inwestycję kapitałową producenta chipów w twórcę modelu Claude. To sygnał, że producenci półprzewodników chcą być dziś czymś więcej niż tylko dostawcami sprzętu.

Zgodnie z informacjami medialnymi AMD zainwestuje w Anthropic nawet 5 mld dolarów, a firma rozwijająca model Claude zobowiązała się do wykorzystania nawet 2 GW mocy obliczeniowej opartej na akceleratorach AMD Instinct MI450, których wdrożenie ma rozpocząć się w pierwszej połowie 2027 roku. Skala porozumienia pokazuje, że nie jest to zwykły kontrakt na zakup procesorów, lecz wieloletnie partnerstwo strategiczne.

Najciekawszy element tej transakcji nie dotyczy jednak samej wartości umowy. AMD nie ogranicza się do sprzedaży układów, ale angażuje się również kapitałowo w rozwój jednego z najważniejszych twórców modeli językowych. Oznacza to znacznie silniejsze powiązanie obu firm oraz próbę zbudowania długoterminowego ekosystemu, w którym rozwój oprogramowania i infrastruktury będzie przebiegał równolegle.

To wyraźna zmiana względem sposobu, w jaki jeszcze do niedawna postrzegano rynek półprzewodników. Przez wiele lat producenci konkurowali przede wszystkim parametrami technicznymi swoich układów. Obecnie coraz większego znaczenia nabiera pytanie, kto będzie dostarczał infrastrukturę dla najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji przez kolejne lata. Jednorazowa sprzedaż chipów staje się mniej istotna niż wieloletnia współpraca z największymi odbiorcami mocy obliczeniowej.

To również kolejny sygnał, że AMD coraz odważniej próbuje ograniczyć dominację Nvidii. Przez ostatnie lata to właśnie rozwiązania Nvidii stały się standardem wykorzystywanym przez największe laboratoria rozwijające sztuczną inteligencję. AMD stopniowo zwiększa jednak swoją obecność w tym segmencie, rozwijając rodzinę akceleratorów Instinct oraz pozyskując kolejnych klientów zainteresowanych dywersyfikacją dostaw infrastruktury.

Nie oznacza to oczywiście, że Nvidia traci swoją pozycję. Spółka nadal dysponuje największym ekosystemem obejmującym procesory GPU, platformę CUDA oraz rozwiązania dla centrów danych. Dla największych klientów coraz ważniejsze staje się jednak ograniczenie zależności od jednego dostawcy. Rosnące wydatki na infrastrukturę AI sprawiają, że dywersyfikacja staje się zarówno elementem zarządzania ryzykiem, jak i sposobem na zwiększenie siły negocjacyjnej.

Ruch AMD dobrze wpisuje się w szersze zmiany zachodzące na rynku. W ostatnich tygodniach Meta zapowiedziała rozwój własnych chipów AI, TSMC poinformowało o planowanych podwyżkach cen produkcji najbardziej zaawansowanych układów, a kolejne firmy technologiczne coraz intensywniej inwestują we własną infrastrukturę obliczeniową. Rynek przestaje koncentrować się wyłącznie na liczbie dostępnych procesorów. Coraz większą wartość mają długoterminowe relacje pomiędzy producentami chipów, operatorami centrów danych oraz twórcami modeli sztucznej inteligencji.

Źródło: xStation5

Dla AMD współpraca z Anthropic może mieć znaczenie wykraczające daleko poza wartość samej inwestycji. Jeżeli kolejne generacje modeli Claude będą rozwijane z wykorzystaniem infrastruktury opartej na układach Instinct, spółka zyska nie tylko wieloletni strumień przychodów, ale również cenne potwierdzenie, że jej rozwiązania są w stanie konkurować z ofertą Nvidii w najbardziej wymagających zastosowaniach.

To właśnie dlatego ta umowa jest tak istotna dla całego sektora. Rywalizacja pomiędzy producentami półprzewodników coraz rzadziej sprowadza się do porównywania parametrów nowych chipów. Coraz większe znaczenie ma zdolność do budowania całego ekosystemu partnerów, którzy wspólnie rozwijają infrastrukturę, modele i usługi oparte na sztucznej inteligencji. W kolejnych latach przewagę mogą zdobywać nie tylko firmy oferujące najlepszy sprzęt, ale również te, które zdołają stworzyć najsilniejsze długoterminowe partnerstwa.



