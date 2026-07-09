AMD podpisało umowę na budowę centrów danych nowej generacji

Budowa infrastruktury dla sztucznej inteligencji staje się dziś równie ważna jak projektowanie samych chipów. W praktyce oznacza to, że kolejnym polem rywalizacji największych firm technologicznych nie będą już wyłącznie chipy AI, lecz całe kompleksy centrów danych wymagające miliardowych inwestycji, ogromnych ilości energii i zaawansowanej infrastruktury. Właśnie w ten kierunek wpisuje się nowa współpraca AMD i firmy 5C.

Obie spółki zapowiedziały wspólny rozwój wielkoskalowych kampusów przeznaczonych dla sztucznej inteligencji. AMD dostarczy procesory EPYC oraz chipy Instinct, natomiast 5C zajmie się projektowaniem i budową całej infrastruktury obejmującej centra danych, systemy zasilania, chłodzenia oraz sieci komunikacyjne. Docelowo mają to być obiekty o mocy sięgającej nawet jednego gigawata, przygotowane do obsługi najbardziej wymagających modeli sztucznej inteligencji.

Skala takich inwestycji pokazuje, jak bardzo zmieniły się potrzeby rynku. Jeszcze kilka lat temu budowa centrum danych była przede wszystkim przedsięwzięciem informatycznym. Dziś coraz bardziej przypomina realizację ogromnego projektu energetycznego i przemysłowego. Rozwój sztucznej inteligencji sprawił, że równie cennym zasobem jak wydajne procesory stały się dostęp do energii elektrycznej, wydajne systemy chłodzenia oraz możliwość szybkiego uruchamiania kolejnych mocy obliczeniowych.

To właśnie dlatego największe firmy technologiczne inwestują dziś nie tylko w nowe układy obliczeniowe, ale również w infrastrukturę. OpenAI rozwija projekt Stargate, xAI rozbudowuje superkomputer Colossus, hyperscalerzy inwestują dziesiątki miliardów dolarów w nowe moce obliczeniowe, a Nvidia coraz częściej dostarcza klientom kompletne rozwiązania obejmujące serwery, sieci i oprogramowanie. Coraz wyraźniej widać, że przewagę buduje już nie pojedynczy procesor, lecz cały ekosystem pozwalający trenować i obsługiwać modele sztucznej inteligencji na ogromną skalę.

Dla AMD współpraca z 5C ma znaczenie znacznie większe niż kolejne partnerstwo biznesowe. Firma od kilku lat rozwija ofertę dla centrów danych i konsekwentnie próbuje zwiększać swój udział w rynku sztucznej inteligencji. Konkurencja z Nvidią nie sprowadza się już wyłącznie do wydajności akceleratorów. Coraz większego znaczenia nabiera udział w największych inwestycjach infrastrukturalnych, które będą napędzać rozwój AI przez kolejne lata.

Istotna jest również skala planowanych inwestycji. Kampusy mają być przygotowane z myślą o obsłudze dziesiątek, a w przyszłości nawet setek tysięcy akceleratorów pracujących jednocześnie. Tego typu obiekty wymagają nie tylko ogromnych nakładów finansowych, lecz także dostępu do stabilnych źródeł energii, rozbudowanych sieci światłowodowych oraz zaawansowanych systemów chłodzenia. Coraz częściej mówi się więc o fabrykach sztucznej inteligencji, ponieważ ich rola wykracza daleko poza tradycyjne centra danych.

Partnerstwo AMD i 5C pokazuje, że rynek sztucznej inteligencji wchodzi w kolejny etap rozwoju. Przez ostatnie lata uwaga skupiała się głównie na wyścigu o stworzenie najwydajniejszych chipów. Dziś równie ważna staje się zdolność do budowy całej infrastruktury, która pozwoli wykorzystać ich możliwości. W najbliższych latach o przewadze konkurencyjnej mogą decydować nie tylko producenci najlepszych procesorów, lecz także firmy potrafiące zapewnić energię, centra danych i zaplecze techniczne dla kolejnej generacji sztucznej inteligencji.

Źródło: xStation5