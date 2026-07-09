US Open: Wall Street odbija. AI i półprzewodniki przesłaniają obawy o Iran

Wall Street dzisiaj próbuje odbić po ostatnich słabszych sesjach. Główne amerykańskie indeksy rozpoczęły handel na plusie, a rynki ponownie kierują uwagę w stronę aktywów ryzykownych. Po okresie podwyższonej nerwowości związanej z sytuacją geopolityczną na Bliskim Wschodzie pojawia się próba stabilizacji i powrotu do bardziej pozytywnego scenariusza.

Od wczoraj na rynkach dominowały obawy, że eskalacja napięć pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem może przełożyć się na większą niepewność. Szczególnie uważnie obserwowana była możliwość wpływu konfliktu na ceny ropy, perspektywy inflacji oraz dalsze decyzje Rezerwy Federalnej. Każda informacja dotycząca działań militarnych czy potencjalnych rozmów dyplomatycznych pozostaje czynnikiem, który może szybko zmienić sentyment.

Dzisiaj jednak widać próbę powrotu optymizmu. Rynki najwyraźniej zakładają, że sytuacja wokół Iranu pozostaje dynamiczna, ale jednocześnie istnieje przestrzeń do rozmów i ograniczenia dalszej eskalacji. W efekcie kapitał ponownie zaczyna kierować się w stronę akcji, a presja sprzedażowa z ostatnich dni wyraźnie słabnie.

Jednym z najmocniejszych punktów dzisiejszego odbicia jest sektor technologiczny, a szczególnie spółki związane z półprzewodnikami. Akcje producentów chipów odreagowują wcześniejszą presję, korzystając z poprawy nastrojów wokół chińskiego sektora technologicznego. Po ostatnich spadkach rynek wykorzystuje niższe poziomy cenowe, a temat sztucznej inteligencji oraz rosnącego zapotrzebowania na układy scalone ponownie znajduje się w centrum uwagi.

W tle pozostają również dane z amerykańskiej gospodarki. Najnowsze informacje z rynku pracy wskazują, że liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych ponownie nieznacznie spadła, sugerując, że zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych nadal pozostaje relatywnie stabilne. To istotny sygnał, ponieważ mocny rynek pracy ogranicza obawy o gwałtowne spowolnienie gospodarcze.

Jednocześnie cały czas obecny jest temat Rezerwy Federalnej. Opublikowany protokół z ostatniego posiedzenia FOMC pokazały, że przedstawiciele banku centralnego pozostają ostrożni i nadal zwracają uwagę na ryzyko utrzymywania się inflacji. Bardziej jastrzębia retoryka Fed ogranicza oczekiwania na szybkie obniżki stóp procentowych, co pozostaje jednym z kluczowych czynników wpływających na wyceny aktywów.

Dzisiejsze odbicie na Wall Street wygląda więc bardziej jak próba stabilizacji po ostatnich zawirowaniach niż pełny powrót optymizmu. Rynki nadal balansują pomiędzy trzema głównymi czynnikami: sytuacją geopolityczną, kondycją amerykańskiej gospodarki oraz przyszłą ścieżką polityki monetarnej. Na ten moment przewagę przejmują kupujący, ale rynki pozostają bardzo wrażliwe na kolejne doniesienia dotyczące Iranu oraz komentarze płynące z Rezerwy Federalnej. Dzisiejsza sesja pokazuje jednak, że mimo licznych źródeł niepewności apetyt na ryzyko pozostaje obecny, szczególnie gdy pojawiają się sygnały sugerujące możliwość uspokojenia sytuacji.

Wykres 1: Mapa rynku

Kontrakty terminowe na indeks S&P 500 (US500) dzisiaj zyskują, a rynki rozpoczynają sesję w nieco lepszych nastrojach mimo utrzymującej się niepewności geopolitycznej. Po ostatnich zawirowaniach związanych z sytuacją na linii Stany Zjednoczone–Iran inwestorzy nie wykazują obecnie większej nerwowości, a uwaga stopniowo przesuwa się w stronę rozpoczynającego się sezonu wyników spółek. Rynki zdają się zakładać, że obecna wymiana ognia pomiędzy USA a Iranem ma charakter ograniczony i nie prowadzi do trwałej eskalacji konfliktu. Istotnym czynnikiem pozostaje również fakt, że kanały negocjacyjne nadal są otwarte, co pozwala części inwestorów zachować ostrożny optymizm.

Żródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

Wykres 2: Liderzy i maruderzy sesji w indeksie Nasdaq 100

Akcje Micron(MU.US) rosną podczas dzisiejszej sesji po informacji, że spółka znacząco zwiększa swoje plany inwestycyjne w Stanach Zjednoczonych, które mają przekroczyć 250 mld dolarów do 2035 roku. Firma zamierza rozbudowywać krajową produkcję pamięci, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie związane z rozwojem sztucznej inteligencji oraz ekspansją centrów danych. Rynki pozytywnie odbierają te zapowiedzi, ponieważ inwestycje Micron wpisują się w szerszy trend zwiększania mocy produkcyjnych w sektorze półprzewodników

Akcje Cerebras Systems(CBRS.US) rosną po informacji o planach wielomiliardowych inwestycji w europejską infrastrukturę AI. Spółka chce znacząco zwiększyć moce obliczeniowe w regionie, a część nowej infrastruktury ma zostać przeznaczona na obsługę projektów OpenAI, co wzmacnia pozytywną narrację wokół sektora sztucznej inteligencji.

Akcje PepsiCo(PEP.US) znajdują się dziś pod presją, mimo że spółka pokazała solidne przychody w drugim kwartale, które okazały się wyższe od oczekiwań rynku. Negatywną reakcję wywołały przede wszystkim obawy dotyczące przyszłej dynamiki sprzedaży oraz sygnały, że utrzymująca się inflacja i niepewność gospodarcza mogą skłaniać konsumentów do większej ostrożności. Rynki zwracają uwagę, że nawet przy dobrych wynikach przychodowych spółki konsumenckie mierzą się obecnie z trudniejszym otoczeniem, w którym klienci bardziej selektywnie podchodzą do wydatków.

Akcje IBM(IBM.US) znajdują się dziś pod presją, tracąc około 3%, po informacjach, że Starbucks(SBUX.US) rozwija własne narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które w przyszłości mogą zastąpić część rozwiązań technologicznych obecnie dostarczanych przez zewnętrznych dostawców, w tym IBM. Rynki negatywnie odebrały obawy, że rosnąca popularność wewnętrznie tworzonych systemów AI może ograniczać zapotrzebowanie na tradycyjne usługi i oprogramowanie oferowane przez firmy technologiczne. Dla IBM jest to kolejny sygnał, że przedsiębiorstwa coraz częściej próbują budować własne rozwiązania wykorzystując