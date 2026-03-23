AMD rozpycha się w Azji. Umowa z koreańskim start'upem w tle

Advanced Micro Devices, Inc. prowadzi rozmowy z południowokoreańskim startupem sztucznej inteligencji Upstage w sprawie sprzedaży dziesięciu tysięcy akceleratorów Instinct MI355. Choć kontrakt nie został jeszcze sfinalizowany, jego skala i strategiczny charakter czynią go istotnym sygnałem dla rynku infrastruktury AI w Azji.
Celem potencjalnego zamówienia jest zbudowanie mocy obliczeniowej dla dużych modeli językowych Upstage oraz wsparcie rozwijanych w Korei projektów „suwerennego AI”. Upstage jest jednym z uczestników rządowego programu AI, gdzie cztery zespoły rywalizują o status krajowego modelu zwycięzcy. Dotychczas w projektach dominowały GPU Nvidii, a możliwa rola AMD w dziesięciotysięcznym clusterze oznacza istotną próbę zwiększenia konkurencji i wzmocnienia obecności firmy w regionie.
Dla AMD transakcja może pełnić kilka funkcji strategicznych. Po pierwsze, cluster składający się z 10 000 chipów to poziom znaczący dla lokalnego startupu i programu rządowego, który może posłużyć jako referencja dla kolejnych klientów w regionie. Po drugie, umowa pokazuje, że AMD jest w stanie przebić się w krajowych programach AI, gdzie czynniki polityczne i patriotyzm technologiczny mogą mieć większe znaczenie niż sama specyfikacja sprzętu. Po trzecie, każdy większy kontrakt AMD przypomina inwestorom, że rynek GPU i AI przestaje być zdominowany przez jednego producenta, a portfolio Instinct zyskuje coraz większe uznanie wśród firm potrzebujących wysokowydajnej infrastruktury obliczeniowej.
Na razie mówimy o trwających negocjacjach, więc rynkowy wpływ wiadomości będzie zależał od finalizacji kontraktu i warunków dostaw. Historycznie ogłoszenia dużych kontraktów AI pozytywnie wpływały na wycenę akcji AMD, ale dopóki transakcja nie zostanie sfinalizowana, należy traktować ją jako sygnał potencjalnych przyszłych przychodów, a nie gwarancję natychmiastowego wzrostu wyników finansowych.
Rozmowy z Upstage pokazują również rosnącą konkurencję i popyt na infrastrukturę AI w Azji. Firmy coraz częściej poszukują alternatywnych dostawców chipów, aby zwiększyć odporność łańcucha dostaw i korzystać z najnowszych technologii akceleratorów. Dla AMD jest to szansa na zwiększenie udziałów w rynku i umocnienie pozycji w strategicznym segmencie, który w nadchodzących latach może stać się jednym z głównych motorów wzrostu przychodów i marż firmy.
Źródło: xStation5
