AMD zyskuje 3% na fali integracji procesorów w Oracle

Oracle wprowadza 50,000 chipów AMD do swojej chmury jako alternatywę dla Nvidii
Rywalizacja producentów chipów nabiera tempa, a decyzje Oracle mają potencjał, by odmienić dotychczasowe układy sił
Oddział Oracle (ORCL.US), Cloud Infrastructure ogłosiło, że od drugiej połowy 2026 roku wdraża 50,000 procesorów graficznych AMD (AMD.US) jako alternatywę dla rozwiązań Nvidia w zastosowaniach sztucznej inteligencji. To sygnał wzmacniającej się konkurencji na rynku GPU do AI, gdzie Nvidia długo utrzymywała dominującą pozycję – jej układy wykorzystywano m.in. do rozwoju ChatGPT, a na rynku centrów danych ma ponad 90% udziałów. W przypadku Oracle, nowa generacja chipów AMD Instinct MI450 zostanie zintegrowana z ich infrastrukturą chmurową do zaawansowanych zastosowań AI, szczególnie w obszarze inferencji, na co zwraca uwagę Oracle jako kluczowe pole przyjęcia nowych chipów przez klientów.
Dla rynku akcji ogłoszenie miało natychmiastowe przełożenie na notowania. Akcje AMD zyskały w handlu przed otwarciem sesji na Wall Street 3,07%. W szerszym ujęciu, rynek w ostatnich tygodniach obserwował wyraźne przesunięcia preferencji w inwestycjach infrastrukturalnych pod kątem rozwiązań AI. Sam OpenAI, do niedawna blisko związany z Nvidią, podpisał nową wieloletnią umowę na chipy AMD (6 GW mocy w kilkuletnim horyzoncie), co w przypadku pełnej realizacji mogłoby przełożyć się na nawet 10% udziałów AMD w rękach OpenAI.
Akcje spółki wraz z dzisiejszymi wzrostami przed otwarciem rynków w USA utrzymują się blisko swoich dotychczasowych rekordów wszechczasów. Źródło: xStation
