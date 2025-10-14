AMD zyskuje 3% na fali integracji procesorów w Oracle

Oddział Oracle (ORCL.US), Cloud Infrastructure ogłosiło, że od drugiej połowy 2026 roku wdraża 50,000 procesorów graficznych AMD (AMD.US) jako alternatywę dla rozwiązań Nvidia w zastosowaniach sztucznej inteligencji. To sygnał wzmacniającej się konkurencji na rynku GPU do AI, gdzie Nvidia długo utrzymywała dominującą pozycję – jej układy wykorzystywano m.in. do rozwoju ChatGPT, a na rynku centrów danych ma ponad 90% udziałów. W przypadku Oracle, nowa generacja chipów AMD Instinct MI450 zostanie zintegrowana z ich infrastrukturą chmurową do zaawansowanych zastosowań AI, szczególnie w obszarze inferencji, na co zwraca uwagę Oracle jako kluczowe pole przyjęcia nowych chipów przez klientów.

Dla rynku akcji ogłoszenie miało natychmiastowe przełożenie na notowania. Akcje AMD zyskały w handlu przed otwarciem sesji na Wall Street 3,07%. W szerszym ujęciu, rynek w ostatnich tygodniach obserwował wyraźne przesunięcia preferencji w inwestycjach infrastrukturalnych pod kątem rozwiązań AI. Sam OpenAI, do niedawna blisko związany z Nvidią, podpisał nową wieloletnią umowę na chipy AMD (6 GW mocy w kilkuletnim horyzoncie), co w przypadku pełnej realizacji mogłoby przełożyć się na nawet 10% udziałów AMD w rękach OpenAI.

Akcje spółki wraz z dzisiejszymi wzrostami przed otwarciem rynków w USA utrzymują się blisko swoich dotychczasowych rekordów wszechczasów. Źródło: xStation