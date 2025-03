America First Trade Policy: Czego spodziewać się po ogłoszeniu taryf w przyszłym tygodniu 🔎📄

Nadchodzi tydzień, na który czekało wiele inwestorów. W przyszłym tygodniu uwaga rynków będzie zdecydowanie skupiona wokół nowych ceł, które mają zostać ogłoszone przez administrację USA w środę, 2 kwietnia. Dodatkowo tego samego dnia w życie wejdą taryfy na pojazdy i części samochodowe ogłoszone 26 mara. W poniższym wpisie podsumujemy sobie, na co warto będzie zwrócić uwagę oraz jak może być reakcja rynków.

Cła wzajemne, 2 kwietnia

Obecnie panuje niejasność związana z poziomami potencjalnych stawek celnych oraz zasięgu planowanych taryf. Wiemy jednak z ostatnich wypowiedzi, że początkowe plany szerokich, uniwersalnych taryf zostały zamienione na bardziej selektywną strategię. O tym, które kraje znajdą się na liście taryfowej, mają zadecydować nierówności handlowe oraz deficyt handlowy z USA. Taryfy te mają odzwierciedlać stawki taryfowe i bariery handlowe nałożone przez inne kraje na eksport ze Stanów Zjednoczonych, rozwiązując postrzegany brak równowagi w handlu światowym.

Szczególnie narażone mogą być kraje, które posiadają znaczne nadwyżki handlowe ze Stanami Zjednoczonymi lub posiadają inny alternatywny system pozataryfowy jak dotacje, podatki od wartości dodanej lub różnice walutowe. Ta grupa prawdopodobnie obejmie głównych partnerów, takich jak Kanada, Meksyk, Unia Europejska, Chiny i Indie, chociaż dokładna lista pozostaje niepotwierdzona.

Lista krajów pod względem bilansu handlowego z USA. Najbardziej zagrożone pozostają Chiny, Strefa Euro, Meksyk, Niemcy i Kanada, ale także Niemcy czy Korea Południowa. Źródło: xStation 5

Skalę ograniczeń handlowych dopiero poznamy

Oczekuje się, że cła wpłyną na import o wartości miliardów dolarów, bazując na wcześniejszych cłach nałożonych na Kanadę, Meksyk i Chiny (np. 25% na większość kanadyjskich i meksykańskich towarów, 20% na chiński import od 4 marca 2025 r.). Jednak ostatnie doniesienia sugerują, że stawki z 2 kwietnia mogą nie dotyczyć szerokich taryf sektorowych (np. na samochody, produkty farmaceutyczne lub półprzewodniki), a zamiast tego nadać priorytet wzajemnym opłatom dostosowanym do konkretnych krajów i produktów.

Pole do negocjacji

Biały Dom wskazał, że niektóre kraje już oferują obniżenie swoich taryf, aby uniknąć odwetu ze strony USA. Dlatego ogłoszone stawki mogą już obejmować wcześniej wynegocjowane poziomy. Przykładowo najnowsze doniesienia na linii Indie — USA wskazują, że oba kraje rozpoczęły już rozmowy w celu zawarcia szybkiej umowy handlowej i rozwiązania impasu w sprawie taryf.

Wpływ na rynek

Obecnie ciężko jest określić jednoznacznie kierunek. Jednak warto podkreślić ogromną niepewność utrzymującą się wśród inwestorów. To z kolei doprowadza do wzrostów cen złota oraz wyprzedaży na rynku akcji i kryptowalut. Niewykluczone, że nowe taryfy doleją ponownie oliwy do ognia i podsycą nerwowe stosunki międzynarodowe z USA. Z drugiej strony, może się okazać, że ogłoszenie ceł 2 kwietnia wyznaczy punkt szczytowy w polityce celnej Trumpa, a następnym krokiem będzie negocjacja lepszych warunków współpracy handlowej, co powinno poprawić nastroje inwestorów.

US500

Kontrakt US500 na indeks największych amerykańskich spółek ustabilizował się w okolicy wsparcia na poziomie 5650-6730 punktów. Te poziomy wyznaczyły lokalne szczyty w lipcu oraz wrześniu 2024 roku.

Źródło: xStation 5