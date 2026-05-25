Kalendarz ekonomiczny: USA, Wielka Brytania oraz część Europy z przerwą od handlu 💡 (25.05.2026)

Uwaga: dziś mocno ograniczona płynność. USA (Memorial Day), Wielka Brytania (Spring Bank Holiday) oraz część Europy (Niemcy, Francja, Szwajcaria – Zielone Świątki) mają zamknięte rynki. Euronext i Xetra będą otwarte, jednak przy cienkiej księdze zleceń każdy nagłówek z Teheranu lub Waszyngtonu może wywołać gwałtowne ruchy.
🌍 Co steruje rynkiem?
Główny temat to rozmowy USA–Iran i Cieśnina Ormuz. W weekend Trump najpierw ogłosił, że umowa jest „w dużej mierze wynegocjowana", by w niedzielę odwrócić narrację – blokada morska pozostaje w mocy do czasu podpisania i ratyfikacji porozumienia. Mimo to rynek gra optymizmem: dwa tankowce LNG opuściły Ormuz, a supertankowiec z iracką ropą dla Chin wyszedł z Zatoki po prawie 3 miesiącach unieruchomienia.
📈 Otwarcie rynków – risk-on
Europejskie kontrakty otwierają się w trybie risk-on: DE40 +1,65% (25 252 pkt), EU50 +1,60% (6 094 pkt). Nikkei 225 zaliczył dziś historyczny rekord – przebił kolejno 64 000 i 65 000 pkt, zamykając się na 65 263 pkt (+3,04%). Tajwański Taiex również osiągnął all-time high powyżej 43 000 pkt (+2,91%). Kontrakty na S&P 500 rosną +0,7%, Nasdaq futures +1,2%.
🛢️ Ropa – największy przegrany
OIL (Brent) spada -5,35% do 94,52 USD/bbl, WTI traci -5,75% do 90,65 USD/bbl – najniższe poziomy od dwóch tygodni. To bezpośrednia reakcja na postęp rozmów irańskich. Złoto zyskuje +1,21% do 4 562 USD/oz – napędzane słabszym dolarem, nie klasycznym safe-haven. Srebro mocniejsze, +2,91%.
💱 Waluty
Dolar pod presją: USDIDX traci -0,30% do 98,93. EUR/USD rośnie do 1,1643, GBP/USD do 1,3486. PLN lekko zyskuje – USD/PLN spada -0,12% do 3,6367, EUR/PLN stabilny na 4,2343. Yuan chiński przy fixingu PBOC na 6,8318 – najsilniejszy od lutego 2023.
📋 Dane makro dziś (Polska)
O 09:30 polska Sprzedaż detaliczna za kwiecień – prognoza 3% r/r vs. poprzedni odczyt 9,8% r/r. O 14:00 podaż pieniądza M3 (prognoza 11,2% vs. 11,5% poprzednio). Dane krajowe schodzą jednak na drugi plan wobec geopolityki.
🔑 Czego pilnować?
Każdy tweet/post Trumpa lub wypowiedź Rubio ws. Iranu może wygenerować skokowy ruch na ropie, dolarze i kontraktach indeksowych. Przy małej płynności efekt może być zwielokrotniony. Pełna sesja z normalną płynnością wróci dopiero we wtorek – wtedy rynek zmierzy się też z sezonem wynikowym: w środę Salesforce i PDD Holdings, w czwartek Royal Bank of Canada, Dell Technologies i Autodesk
Poranna odprawa: Geopolityczny risk-on po weekendzie🟩 (25.05.2026)
