Poranna odprawa: Geopolityczny risk-on po weekendzie🟩 (25.05.2026)

🌍 GEOPOLITYKA – Cieśnina Ormuz / Iran Głównym motorem rynków pozostaje sprawa konfliktu USA–Iran. W sobotę Trump ogłosił, że porozumienie dot. otwarcia Cieśniny Ormuz jest „w dużej mierze wynegocjowane", a umowa miałaby zostać ogłoszona wkrótce. Jednak w niedzielę odwrócił narrację, mówiąc, że nie ma pośpiechu i blokada morska pozostaje w mocy do czasu podpisania i ratyfikacji umowy.

Sekretarz Stanu Rubio potwierdził, że na stole leży „solidna propozycja" dot. otwarcia cieśniny, podkreślając, że dyplomacja dostanie wszelkie szanse przed rozważeniem alternatyw. Fizyczne dowody częściowego odblokowania: dwa tankowce LNG opuściły Ormuz w kierunku Pakistanu i Chin, a supertankowiec z iracką ropą dla Chin opuścił Zatokę w sobotę po prawie 3 miesiącach unieruchomienia. 🏦 MAKRO / BANKI CENTRALNE Nowy przewodniczący Fed Kevin Warsh objął stanowisko w kontekście stagflacyjnym – rynki w pełni wyceniają podwyżkę stóp o 25 pb w styczniu 2027, co jest dramatycznym odwróceniem względem oczekiwań sprzed wybuchu konfliktu (2 obniżki w 2026). Nastroje konsumentów w USA spadły w maju do rekordowych minimów na tle rosnących cen paliw.

Lagarde zasygnalizowała rewizję prognoz inflacyjnych EBC przed posiedzeniem 11 czerwca – rynek uważnie śledzi, czy ECB dostosuje ścieżkę stóp w obliczu szoku energetycznego. NZIER rekomenduje RBNZ utrzymanie stóp na 2,25% w tym tygodniu (27 maja), ale wskazuje, że podwyżki są prawdopodobne w kolejnych kwartałach.

PBOC ustawił fixing USD/CNY na poziomie 6,8318 – znacznie silniejsza wartość juana niż rynkowe szacunki (6,7880), co jest odczytywane jako cichy sygnał poparcia dla umocnienia chińskiej waluty. Singapur pobił prognozy wzrostu PKB za Q1, a tamtejszy bank centralny MAS zasygnalizował stabilizację polityki stóp, choć ministerstwo handlu ostrzega przed ryzykami ze strony Bliskiego Wschodu. 📈 RYNKI – OGÓLNY OBRAZ Risk-on zdominował otwarcie tygodnia: kontrakty na S&P 500 rosną o +0,7%, Nasdaq futures +1,2%, a złoto zyskuje +1,4% na słabszym dolarze. Dow Jones w piątek zamknął się na rekordowym poziomie 50 579 pkt (+0,58%), S&P 500 na 7 473 pkt (+0,37%), Nasdaq na 26 343 pkt (+0,19%).

Uwaga na płynność – dziś w USA (Memorial Day), Wielkiej Brytanii (Spring Bank Holiday), Hong Kongu i Korei Południowej rynki są zamknięte. Część europejskich giełd również świętuje Poniedziałek Zielnoświątkowy (Niemcy, Francja, Szwajcaria, Austria), choć Euronext i Xetra będą otwarte – giełda szwajcarska będzie zamknięta. Cienka płynność może dramatycznie wzmacniać ruchy na każdy nagłówek z Teheranu lub Waszyngtonu. 🌏 AZJA Nikkei 225 zaliczył historyczny rekord, przebijając kolejno poziomy 64 000 i 65 000 punktów – zamknięcie na 65 263 pkt (+3,04%). To bezpośrednia reakcja na spadek ropy i postęp rozmów z Iranem. Tajwański Taiex również osiągnął all-time high powyżej 43 000 pkt (+2,91%).

Australia ASX 200 zyskał +0,47%, chiński CSI 300 wzrósł o +0,91%, indyjski Nifty 50 dodał +1,03%. Kalendarz makroekonomiczny w Azji na dziś jest pusty – brak istotnych danych.

JP225 (CFD) notuje dziś +3,24% na poziomie 65 372 – największy wzrost wśród głównych instrumentów. DE40 zyskuje +1,65% (25 252), EU50 +1,60% (6 094) – europejskie kontrakty przednio otwierają się w trybie risk-on. 💱 WALUTY CHF jest dziś zdecydowanie najsilniejszą walutą (Currency Strength Meter), a GBP i AUD zajmują 2.–3. miejsce. Na przeciwnym biegunie JPY, USD i NZD są najsłabsze – wyraźna rotacja z bezpiecznych przystani w kierunku walut ryzyka.

EUR/USD rośnie +0,11% do 1,1643, GBP/USD +0,26% do 1,3486. USD/JPY prawie bez zmian – 158,86. EUR/PLN stabilny na 4,2343, a USD/PLN nieznacznie spada (-0,12%) do 3,6367 – złoty lekko zyskuje na słabszym dolarze.

NOK i CHF wzmacniają się wyraźnie w parach, JPY i TRY są pod presją. USDIDX (indeks dolara) traci -0,30% do poziomu 98,93. 🛢️ SUROWCE Ropa jest największym przegranym sesji: OIL (Brent CFD) spada -5,35% do 94,52 USD/bbl, OIL.WTI traci -5,75% do 90,65 USD/bbl – najniższe poziomy od dwóch tygodni. Spadek to bezpośrednia reakcja na postęp rozmów USA–Iran i sygnały fizycznego odblokowania Ormuz.

Złoto (GOLD CFD) zyskuje +1,21% do 4 562 USD/oz – paradoksalnie wspiera go słabszy dolar, a nie typowy sen-o-bezpieczeństwie. Srebro (SILVER CFD) rośnie mocniej, +2,91% do 77,70 USD/oz. Gaz ziemny (NATGAS) spada -0,86% do 2,99 USD.

Ropa pozostaje powyżej poziomów sprzed wojny (wzrost +30% od 28 lutego), a analitycy ostrzegają, że nawet po otwarciu Ormuz normalizacja łańcucha dostaw energii potrwa miesiące – inflacyjny impuls nie zniknie szybko. ₿ KRYPTOWALUTY Bitcoin (CFD) zyskuje +1,68% do poziomu 77 215 USD – porusza się w rytmie ogólnego risk-on, korzystając ze słabszego dolara i poprawy sentymentu. Ruch jest umiarkowany na tle dynamiki akcji azjatyckich. 🔑 CZEGO DZIŚ PILNOWAĆ Kluczowy jest każdy nagłówek z rozmów USA–Iran – rynek jest na krawędzi między euforią a rozczarowaniem. Przy małej płynności (USA, UK, część Europy zamknięta) każdy tweet/post Trumpa czy Rubio może wygenerować skokowy ruch na ropie, dolarze i kontraktach indeksowych. Realna sesja z pełną płynnością wróci dopiero we wtorek. Zmienność widoczna na głównych instrumentach. Źródło: xStation

