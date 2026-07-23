Analiza techniczna 🔼 Akcje Rheinmetall testują górną granicę kanału spadkowego?

Akcje największego, niemieckiego koncernu zbrojeniowego Rheinmetall notują dziś wzrost o prawie 3% na fali ogólnoświatowej poprawy nastrojów w sektorze zbrojeniowym. W Stanach Zjednoczonych, po bardzo mocnych wynikach rosną walory RTX i Lockheed Martin.
Rheinmetall zabezpiecza największe wąskie gardło europejskiej produkcji amunicji
Europa nie ma dziś problemu z finansowaniem zbrojeń, lecz z produkcją wystarczającej ilości amunicji. Rheinmetall rozbudowuje zakład Aschau am Inn w ramach projektu „Project Firepower”, aby do 2028 roku ponad dwukrotnie zwiększyć moce produkcyjne prochu do około 4 200 ton rocznie. Jednocześnie spółka zabezpieczyła własne dostawy nitrocelulozy tj. kluczowego składnika materiałów miotających deklarując zapasy wystarczające na około cztery lata. To ogranicza jedno z największych ryzyk operacyjnych europejskiego przemysłu obronnego i wzmacnia przewagę konkurencyjną Rheinmetalla wobec producentów uzależnionych od zewnętrznych dostaw.
Firma powoli buduje przewagę dzięki pełnej kontroli nad łańcuchem produkcji amunicji
Rheinmetall należy do nielicznych producentów na świecie kontrolujących praktycznie cały proces wytwarzania amunicji: od materiałów miotających i prochu, przez łuski, aż po gotowe pociski artyleryjskie i czołgowe. Rozbudowywane centrum w Bawarii będzie również prowadzić badania nad nową generacją wysokoenergetycznych materiałów miotających oraz alternatywnymi źródłami celulozy, co ma zmniejszyć zależność Europy od importu surowców. W połączeniu z oczekiwanym portfelem zamówień przekraczającym 100 mld euro do końca roku oraz wieloletnim programem dozbrajania państw NATO oznacza to, że ograniczeniem wzrostu spółki coraz częściej staje się zdolność produkcyjna, a nie popyt.
Akcje RHM.DE (interwał D1)
Akcje Rheinmetallu notowane są w spadkowym kanale cenowym i od szczytów cofnęły się o około 50%. Na fali dzisiejszego wzrostu cena testuje górne ograniczenie kanału i jeśli wybije się powyżej 1150 EUR, potencjalnie walor mógłby odwrócić trend. Średnia 200-sesyjna (EMA200) - kluczowa dla długoterminowego momentum przebiega ok. 35% powyżej obecnych poziomów.
Źródło: xStation5
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