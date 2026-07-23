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Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
13:40 · 23 lipca 2026

Analiza techniczna 🔼 Akcje Rheinmetall testują górną granicę kanału spadkowego?

Eryk Szmyd
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Analityk Rynków Finansowych

Akcje największego, niemieckiego koncernu zbrojeniowego Rheinmetall notują dziś wzrost o prawie 3% na fali ogólnoświatowej poprawy nastrojów w sektorze zbrojeniowym. W Stanach Zjednoczonych, po bardzo mocnych wynikach rosną walory RTX i Lockheed Martin.

Rheinmetall zabezpiecza największe wąskie gardło europejskiej produkcji amunicji

Europa nie ma dziś problemu z finansowaniem zbrojeń, lecz z produkcją wystarczającej ilości amunicji. Rheinmetall rozbudowuje zakład Aschau am Inn w ramach projektu „Project Firepower”, aby do 2028 roku ponad dwukrotnie zwiększyć moce produkcyjne prochu do około 4 200 ton rocznie. Jednocześnie spółka zabezpieczyła własne dostawy nitrocelulozy tj. kluczowego składnika materiałów miotających deklarując zapasy wystarczające na około cztery lata. To ogranicza jedno z największych ryzyk operacyjnych europejskiego przemysłu obronnego i wzmacnia przewagę konkurencyjną Rheinmetalla wobec producentów uzależnionych od zewnętrznych dostaw.

Firma powoli buduje przewagę dzięki pełnej kontroli nad łańcuchem produkcji amunicji

Rheinmetall należy do nielicznych producentów na świecie kontrolujących praktycznie cały proces wytwarzania amunicji: od materiałów miotających i prochu, przez łuski, aż po gotowe pociski artyleryjskie i czołgowe. Rozbudowywane centrum w Bawarii będzie również prowadzić badania nad nową generacją wysokoenergetycznych materiałów miotających oraz alternatywnymi źródłami celulozy, co ma zmniejszyć zależność Europy od importu surowców. W połączeniu z oczekiwanym portfelem zamówień przekraczającym 100 mld euro do końca roku oraz wieloletnim programem dozbrajania państw NATO oznacza to, że ograniczeniem wzrostu spółki coraz częściej staje się zdolność produkcyjna, a nie popyt.

Akcje RHM.DE (interwał D1)

Akcje Rheinmetallu notowane są w spadkowym kanale cenowym i od szczytów cofnęły się o około 50%. Na fali dzisiejszego wzrostu cena testuje górne ograniczenie kanału i jeśli wybije się powyżej 1150 EUR, potencjalnie walor mógłby odwrócić trend. Średnia 200-sesyjna (EMA200) - kluczowa dla długoterminowego momentum przebiega ok. 35% powyżej obecnych poziomów.

 

Źródło: xStation5

Eryk Szmyd

Analityk Rynków Finansowych

Eryk Szmyd od 2021 roku jest analitykiem rynków finansowych w XTB. Na co dzień przygotowuje analizy i materiały edukacyjne dotyczące Wall Street, globalnych akcji, surowców, kryptowalut oraz sektora technologicznego. Specjalizuje się w ocenie danych makro, wyników spółek i polityki banków centralnych na wyceny aktywów. W pracy wykorzystuje analizę fundamentalną, modele wyceny, analizę makroekonomiczną czy dane Commitment of Traders (COT). Ocenia, czy silne wzrosty i spadki cen mają uzasadnienie w fundamentach, analizując aktywa skrajnie wyprzedane lub wykupione zgodnie z podejściem kontrariańskim. Jest autorem licznych analiz rynkowych i artykułów edukacyjnych o inwestowaniu oraz rynkach finansowych; prywatnie interesuje się kryzysami, cyklami gospodarczymi i sportem.

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