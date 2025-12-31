czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Analiza Techniczna: Bitcoin (31.12.2025)

BITCOIN
Krypto
Bitcoin w tym roku rozczarował rynek i spadł o prawie 5%, mimo perspektywy obniżek stóp Fed w 2026 roku, korzystnych regulacji dla branży i silnej aktywności funduszy ETF, która trwała mniej więcej do końca kalendarzowego lata. Obecnie BTC notowany jest prawie 30% poniżej szczytów z jesieni, przy 126 tys. USD, a cena BTC ma za sobą kilka impulsów spadkowych, ale po ostatnim z nich z 19 listopada cena próbuje utrzymać kluczowe poziomy wsparcia.

 

Patrząc na konsolidację po ostatnich spadkach, możemy zauważyć potencjalną formację chorągiewki, natomiast pamiętać należy, że ostatni impuls spadkowy został zatrzymany w okolicach 82 tys. USD i od tego czasu rynek próbuje odzyskać siły przed wejściem w 2026 rok. Zdecydowane wybicie powyżej 94 tys. USD mogłoby definitywnie zanegować formację. Z drugiej strony spadek w okolice 85 tys. mógłby stanowić jego potwierdzenie i zapowiadać kolejny impuls spadkowy.

 

Patrząc na poziomy zniesień Fibonacciego (np. 23.6), widzimy, że okolice 91,5 tys. USD są tym bardziej istotnym oporem, wzmocnionym przez reakcje cenowe. Średnie EMA50 i EMA200 kształtują się odpowiednio w okolicach 93,5 tys. USD (okolice ostatnich, lokalnych szczytów) i 103 tys. USD. Poziom między 91,5 tys. USD a 93,5 tys. USD będzie dla byków ew. bardzo silnym testem. Co istotne, kanał spadkowy w którym Bitcoin poruszał się mniej więcej do początku grudnia został przerwany, a cena weszła w strefę konsolidacji i bardzo niskiej zmienności.

 

