Podsumowanie dnia - Potężny raport NFP może opóźnić obniżki Fed

- Sytuacja na rynku akcyjnym pozostaje dzisiaj mieszana, pomimo pozytywnego startu sesji, z US500 przekraczającym poziom 7000 punktów. Obecnie chwilę przed 20 czasu CET US500 zyskuje 0,2%, podobnie jak US100. Zdecydowanie najwięcej traci US200, zniżkując 1,4%, co może być reakcją na zmniejszenie oczekiwań na cięcia ze strony Fed
- Mieszana sytuacja miała miejsce na rynkach europejskich. DE40 traci 0,4%, podczas gdy FRA40 rośnie o 0,6%. UK100 rośnie aż o 1%
- Dzisiaj najbardziej oczekiwanym wydarzeniem była publikacja spóźnionego raportu NFP. Rozstrzał oczekiwań wynosił od minus kilku tysięcy do nawet 150 tys. Ostatecznie przy konsenusie rzędu 70 tys. otrzymaliśmy odczyt na poziomie 130 tys., co przyniosło sporą reakcję w postaci umocnienia dolara czy wzrostu rentowności
- Wzrost zatrudnienia prywatnego wyniósł aż 172 tys., a stopa bezrobocia spadła do 4,3%. Warto jednak nadmienić, że wzrost zatrudnienia był niemal jednostronny i dotyczył sektora opieki zdrowotnej. Ponad 40 tys. miejsc pracy zostało zlikwidowanych w sektorze publicznym
- Oprócz tego opublikowano ostateczne dane QCEW dotycząće faktycznego stanu zatrudnienia. Ostatecznie za okres 12 miesięcy do marca 2025 roku zatrudnienie było mniejsze o 898 tys. miejsc pracy, nieco mniej niż wstępnie wskazywano. Niemniej średni wzrost zatrudnienia po wstępnych dostosowaniach za resztę 2025 roku wynosi zaledwie 15 tys. przy ok. 50 tys. wcześniej
- EURUSD spadał dzisiaj o bliko 0,5% notując poziomu 1,1830 wraz ze zmniejszającymi się szansami na obniżkę stóp procentowych ze strony Fed w pierwszej połowie tego roku. Obecnie większość strat została wymazana, ale para utrzymuje się poniżej 1,19
- Złoto i srebro zyskują dzisiaj odpowiednio 1% i 4%. Zmienność pozostaje wysoka, ale przed NFP wzrosty były silniejsze.
- Rynek wycenia obecnie, że pełna pierwsza obniżka ze strony Fed w 2026 roku będzie miała miejsce w lipcu. Wcześniej wyceniano czerwiec. Citi zmienia oczekiwania na pierwsze cięcie z marca na kwiecień
- Ropa naftowa pozostaje wysoko w okolicach 65 USD za baryłkę wobec niepewności dotyczącej Iranu oraz USA. Iran nie chce negocjować w sprawie programu rakiet balistycznych i jest w stanie negocjować jedynie kwestie dotyczące atomu.
- Raport DOE pokazał mocny wzrost zapasów ropy na poziomie ok. 8,5 mln brk, choć raport API wskazał wczoraj na wyższy wzrost na poziomie 13 mln
- Bitcoin spada dzisiaj o ponad 2% i notuje poziomy poniżej 67 tys. USD
US OPEN: Rynek szuka kierunku po danych o inflacji
Omówienie CPI z USA: Dezinflacja stawia Fed w komfortowej sytuacji 🏦
Zatrzymanie spadków BTC ratuje Coinbase po słabych wynikach kwartalnych 💡
PILNE📈 US100 zyskuje po danych CPI z USA
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.